Ocho detenidos por un presunto fraude de 280 millones de euros en el IVA de los hidrocarburos tras los registros en Biomar Oil

En el foco hay delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública

Los detalles La Policía Nacional ha registrado varias sedes de Biomar Oil en Madrid, bloqueando cuentas y bienes y buscando documentación financiera. Tres de los ocho arrestados pasarán mañana a disposición judicial mientras continúa abierta la investigación por este millonario fraude fiscal.

La Policía Nacional ha detenido este martes a ocho personas vinculadas a la empresa de hidrocarburos Biomar Oil S.L., investigada por un posible fraude del IVA por 280 millones de euros, según fuentes jurídicas consultadas por laSexta. La operación está dirigida por el juez del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, y se mantiene bajo secreto de actuaciones.

Desde primeras horas de la mañana, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han registrado varias sedes de la compañía en Madrid. Aún continúan los registros, que incluyen la búsqueda de documentación financiera y el bloqueo de cuentas y bienes de la empresa. El magistrado ha autorizado nueve entradas y registros en total.

Entre los delitos que se investigan se incluyen pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública. De los ocho detenidos, tres pasarán mañana, 3 de diciembre, a disposición judicial. Entre ellos se encuentran el director financiero y el contable de la empresa, además de otras tres personas vinculadas a Biomar Oil.

Biomar Oil es conocida por ser una de las grandes morosas de la Agencia Tributaria, con una deuda que supera los 119 millones de euros. La empresa se encuentra en concurso de acreedores desde julio de 2024 y, en octubre de ese mismo año, fue inhabilitada por el Ministerio de Transición Ecológica para operar como distribuidora mayorista de hidrocarburos, al no acreditar que cumplía con las obligaciones legales en materia de biocarburantes y combustibles renovables. En marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó un recurso de la compañía contra esta resolución.

La investigación apunta a una operativa de fraude de hidrocarburos mediante la que se habría dejado de pagar el IVA, así como a un posible blanqueo de capitales a través de bienes de lujo, como coches y relojes de alta gama.

Biomar interpuso querella

Además, Biomar Oil había presentado una querella contra el subdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Transición Ecológica, José Luis Cabo, alegando que sí había cumplido con la ley y que la sanción millonaria impuesta no se ajustaba a la legalidad. El caso fue archivado por el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, aunque actualmente está pendiente de recurso ante la Audiencia Provincial.

La empresa mantiene actualmente un control judicial debido a su concurso de acreedores, gestionado por el Juzgado Mercantil número 10 de Barcelona.

Este tipo de fraude en hidrocarburos no es aislado. En 2024, la Guardia Civil detuvo al empresario Víctor de Aldama por un entramado que habría defraudado más de 182 millones de euros al fisco, poniendo de nuevo el foco mediático sobre estas prácticas en el sector energético.

