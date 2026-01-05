Albares, sobre Venezuela y la intervención de Trump: "No nos vamos a resignar a que se imponga la ley del más fuerte"

¿Qué ha dicho? El ministro de Asuntos Exteriores ha recalcado que cualquier solución para Venezuela "no puede venir impuesta desde el exterior" y, mucho menos, "por la fuerza".

España ha expresado su oposición a la intervención de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, argumentando que esta acción va en contra del derecho internacional. José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, destacó en una entrevista que la operación vulnera principios como la soberanía y la resolución pacífica de conflictos, estableciendo un precedente peligroso. Albares insistió en que cualquier solución para Venezuela debe surgir de un diálogo pacífico entre venezolanos, sin imposiciones externas. España ha dialogado con socios europeos para abordar la situación, enfatizando la importancia del respeto al derecho internacional y rechazando el uso de la fuerza como herramienta de política exterior.

José Manuel Albares, en una entrevista en Cadena Ser, ha indicado que esta acción es contraria a principios como el de la soberanía o la resolución pacífica, dejando claro que lo ocurrido sienta un precedente "muy peligroso" para el futuro.

El ministro de Asuntos Exteriores ha recalcado que cualquier solución para Venezuela no puede venir impuesta desde el exterior y, mucho menos, "por la fuerza". "Debe venir a través de un diálogo entre venezolanos y siempre pacífico", ha insistido, añadiendo que cualquier otra opción lo único que puede traer es "caos y desestabilización". "No respetando el derecho internacional, no puede llegar la paz ni la democracia", ha asegurado.

Por tanto, ha dejado claro que no se van a resignar a que se imponga un orden. "No vamos a resignarnos a que se imponga la ley del más fuerte, la ley de la selva, del que puede conseguir una parte de la soberanía y recursos naturales de otro país", ha señalado.

En cuanto a qué está haciendo España para evitar esto, el ministro ha explicado que han hablado con todos los socios europeos, destacando que ningún país puede enfrentarse a situaciones impuestas por la fuerza por sí solo. "En estos momento se habla mucho de rearme. También hay otro que es el moral y ese lo lidera España", ha indicado.

De esta forma, ha reconocido que, aunque él no puede responder por las palabras de Donald Trump en las que señala que después de Venezuela pueden venir otros países como Cuba, sí que puede responder por las palabras del Gobierno. "No tenemos control sobre lo que dice el presidente de EEUU, lo que sí controlamos es lo que decimos nosotros, y defendemos el derecho internacional".

Albares ha recalcado que rechazan el uso de la fuerza como herramienta de política exterior, reiterando que esto no trae democracia.

