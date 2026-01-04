Blas Moreno, sobre Cuba: "A Trump no le hace falta llegar a tanto. Se están derrocando ellos solos sin necesidad de ayuda"

Los detalles El codirector y editor jefe en 'El Orden Mundial', cree que no hace falta que EEUU Recurra a la fuerza militar para derribar al régimen cubano o que cambie el color político del Gobierno en Colombia porque estos países están inmersos en diferentes crisis.

Cuba, un fiel aliado de Venezuela, podría convertirse en el siguiente objetivo del presidente estadounidense, Donald Trump, que ya ha demostrado sus medios militares en diferentes ocasiones, como en territorio venezolano, donde este sábado capturaron al presidente Nicolás Maduro.

Blas Moreno, codirector y editor jefe en 'El Orden Mundial', cree que no hace falta que Estados Unidos recurra a la fuerza militar para derribar al régimen cubano o que cambie el color político del Gobierno en Colombia.

"Colombia celebra elecciones en primavera y las encuestas dan una derrota casi asegurada para la izquierda. Es un país muy conservador y es casi una excepción histórica que gobierne alguien de izquierdas en ese país, como Gustavo Preto, y es muy probable que ese color cambie muy pronto a la derecha", explica.

Cuba, añade Moreno, sufre una crisis social, económica, sanitaria y política, prácticamente la más grave de su historia: "Se están derrocando ellos solos sin necesidad ayuda de fuera, en el momento en el que el petróleo deje de llegarles, es cuestión de tiempo que Cuba se derrumbe por sí sola sin necesidad de una invasión o un ataque estadounidense. A Trump no le va a hacer falta llegar a tanto".

"Ese deseo que tiene Trump de controlar y mantener atada a América Latina, lejos de ser una muestra de fuerza de EEUU, es una muestra de debilidad y de ser conscientes que ya no tienen el poder de hace 50 años. Ya no proyectan poder global", sentencia Moreno.

