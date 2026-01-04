Ahora

"Cuestión de tiempo"

Blas Moreno, sobre Cuba: "A Trump no le hace falta llegar a tanto. Se están derrocando ellos solos sin necesidad de ayuda"

Los detalles El codirector y editor jefe en 'El Orden Mundial', cree que no hace falta que EEUU Recurra a la fuerza militar para derribar al régimen cubano o que cambie el color político del Gobierno en Colombia porque estos países están inmersos en diferentes crisis.

BLAS-CUBA
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Cuba, un fiel aliado de Venezuela, podría convertirse en el siguiente objetivo del presidente estadounidense, Donald Trump, que ya ha demostrado sus medios militares en diferentes ocasiones, como en territorio venezolano, donde este sábado capturaron al presidente Nicolás Maduro.

Blas Moreno, codirector y editor jefe en 'El Orden Mundial', cree que no hace falta que Estados Unidos recurra a la fuerza militar para derribar al régimen cubano o que cambie el color político del Gobierno en Colombia.

"Colombia celebra elecciones en primavera y las encuestas dan una derrota casi asegurada para la izquierda. Es un país muy conservador y es casi una excepción histórica que gobierne alguien de izquierdas en ese país, como Gustavo Preto, y es muy probable que ese color cambie muy pronto a la derecha", explica.

Cuba, añade Moreno, sufre una crisis social, económica, sanitaria y política, prácticamente la más grave de su historia: "Se están derrocando ellos solos sin necesidad ayuda de fuera, en el momento en el que el petróleo deje de llegarles, es cuestión de tiempo que Cuba se derrumbe por sí sola sin necesidad de una invasión o un ataque estadounidense. A Trump no le va a hacer falta llegar a tanto".

"Ese deseo que tiene Trump de controlar y mantener atada a América Latina, lejos de ser una muestra de fuerza de EEUU, es una muestra de debilidad y de ser conscientes que ya no tienen el poder de hace 50 años. Ya no proyectan poder global", sentencia Moreno.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Maduro pasa su primera noche encarcelado en Nueva York tras ser capturado por EEUU: será juzgado por narcotráfico junto a su mujer
  2. La oportunidad de Delcy Rodríguez: EEUU la pondrá "a prueba" tras jurar su cargo como presidenta interina
  3. Trump se descubre a sí mismo en la rueda de prensa en Mar-a-Lago y revela su verdadero objetivo tras el ataque a Venezuela: el petróleo
  4. Hallan el cadáver de Fernando Martín, el español muerto en el naufragio de un barco turístico en Indonesia
  5. La Policía suiza identifica a otros 16 fallecidos en el incendio de Crans-Montana
  6. La AEMET activa el aviso rojo por lluvias en Málaga: Protección Civil lanza un ES-Alert