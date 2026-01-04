La UE pide que se respete el derecho de Venezuela a "determinar su futuro": "Estamos en contacto con EEUU"

Los detalles Hasta 26 países miembros de la Unión Europea, entre los que se encuentra España, han firmado una declaración publicada este domingo en la que han realizado un "llamamiento a la calma" para "garantizar una solución pacífica" en Venezuela.

La Unión Europea, con el apoyo de 26 estados miembros, excepto Hungría, ha emitido un comunicado instando a la calma y la moderación en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro. El documento, respaldado por España, enfatiza la necesidad de respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, y destaca la responsabilidad del Consejo de Seguridad en defender estos principios. La UE no reconoce a Maduro como presidente legítimo y aboga por una transición pacífica hacia la democracia en Venezuela. Además, subraya la importancia de combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico mediante cooperación internacional. La UE está en contacto con Estados Unidos y socios regionales para facilitar un diálogo inclusivo y pacífico. El comunicado también exige la liberación de presos políticos y la protección de los ciudadanos de la UE en Venezuela.

La Unión Europea ha emitido un comunicado conjunto apoyado hasta por 26 estados miembros (todos menos Hungría) en la que han realizado un "llamamiento a la calma y a la moderación" para evitar una escalada y "garantizar una solución pacífica" en Venezuela tras el ataque de este sábado que concluyó con la detención de Nicolás Maduro y piden que sea el país latinoamericano quien determine su futuro.

El escrito, apoyado por España entre otros, pide "calma y moderación" a ambos bandos para evitar una escalada de los acontecimientos recordando que "deben respetarse los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas".

De hecho, afirman que precisamente los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas "tienen la responsabilidad particular de defender estos principios como pilar de la arquitectura de seguridad internacional".

Pero la Unión Europea nunca ha reconocido a Nicolás Maduro, algo que han reiterado en el comunicado: "Carece de la legitimidad de un presidente elegido democráticamente".

Y el siguiente paso para la comunidad europea es "una transición pacífica a la democracia liderada por Venezuela": "Debe respetarse el derecho del pueblo venezolano a determinar su futuro".

"La UE comparte la prioridad de combatir la delincuencia organizada transnacional y el narcotráfico, que representan una importante amenaza para la seguridad mundial. Al mismo tiempo, la UE insiste en que estos desafíos deben abordarse mediante una cooperación sostenida, respetando plenamente el derecho internacional y los principios de integridad territorial y soberanía", añade el escrito.

Por otro lado, la UE ha explicado que está en contacto "tanto con Estados Unidos como con los socios regionales" para "apoyar y facilitar el diálogo con todas las partes involucradas" y conseguir "una solución negociada, democrática, inclusiva y pacífica a la crisis"..

"En este momento crítico, es fundamental que todos los actores respeten plenamente los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Todos los presos políticos actualmente detenidos en Venezuela deben ser liberados incondicionalmente", concluye el comunicado señalando que las autoridades consulares de los Estados miembros de la UE "están trabajando en estrecha coordinación para proteger la seguridad de los ciudadanos de la UE".

