Delcy Rodríguez designa una comisión de alto nivel para intentar obtener la liberación de Maduro

Los detalles El ministro de Comunicación venezolano, Freddy Náñez, ha explicado que este organismo estará presidido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el ministro de Exteriores, Yvan Gil; la viceministra para Comunicación Internacional, Camilla Fabri; y él mismo.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha formado una comisión para lograr la liberación del presidente Nicolás Maduro, capturado por el Ejército de EE.UU. en Caracas. Durante una reunión del Consejo de Ministros, Rodríguez creó dos comisiones, incluyendo una para liberar a Maduro y su esposa, Cilia Flores. Freddy Náñez, ministro de Comunicación, indicó que el organismo estará liderado por Jorge Rodríguez, Yvan Gil, Camilla Fabri y él mismo. Náñez elogió las movilizaciones en apoyo a Maduro y destacó la visita de Rodríguez a los militares heridos en el ataque estadounidense, resaltando su valentía y defensa de la soberanía.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha designado una comisión para intentar lograr la liberación del presidente del país, Nicolás Maduro, tras su captura el pasado sábado en una operación especial del Ejército de los Estados Unidos en Caracas.

El ministro de Comunicación venezolano, Freddy Náñez, ha indicado que durante una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, la primera que se ha celebrado con Rodríguez ejerciendo las funciones de presidenta de Venezuela, han sido creadas dos comisiones por la hasta ahora vicepresidenta, una de las cuales es "la comisión de alto nivel para la liberación del presidente, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores".

Al respecto, Náñez ha asegurado en una comparecencia a través de la televisión estatal 'VTV' que este nuevo organismo estará encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el ministro de Exteriores, Yvan Gil; la viceministra para Comunicación Internacional, Camilla Fabri; y él mismo.

Náñez ha aprovechado su discurso para elogiar a los partidarios de Maduro que se han movilizado tanto en Venezuela como en decenas de países exigiendo la liberación de Maduro y su esposa: "Nuestras calles se llenaron de pueblo, de banderas tricolor, de ocho estrellas, y un reclamo justo por la soberanía y la autodeterminación de los pueblos".

"No se puede aceptar que un precedente tan nefasto como este pueda consolidarse, puesto que sería un factor de desequilibrio no solo para la región, sino para el mundo", ha añadido Náñez.

Además, el ministro de Comunicación ha anunciado que la primera actuación de Delcy Rodríguez como presidenta provisional ha sido visitar a los militares que resultaron heridos durante el ataque estadounidense del pasado sábado. "Jóvenes, soldados y soldadas, valientes y heroicos que pusieron el pecho para defender nuestra soberanía, nuestra integridad y a nuestro presidente", ha concluido Freddy Náñez.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.