Carreteras cortadas y temperaturas gélidas: la borrasca Francis pone en alerta a todas las comunidades, menos Extremadura y Canarias, por nieve y lluvia

Los detalles La semana arranca con un descenso térmico, acompañado de nevadas en cotas bajas de zonas del norte y el centro, además de precipitaciones en el cuadrante sureste peninsular.

Todas las comunidades autónomas, salvo Extremadura y Canarias, están alerta por precipitaciones, nieve, temperaturas mínimas y oleaje.

Las nevadas tendrán lugar en Barcelona, Lérida, Tarragona, Lugo, Madrid, Cantabria, Alicante, Castellón, Valencia, Granada, Almería, Huesca, Zaragoza, Teruel, Asturias, Ávila, Burgos, León, Palencia, Ciudad Real, Albacete, Toledo, Cuenca , Guadalajara, Murcia. En Cantabria el aviso es naranja.

En el caso de las precipitaciones, las lluvias pondrán en alerta a Murcia y Granada, mientras que las temperaturas mínimas pondrán en alerta amarilla a Huesca, Cantabria, Barcelona, Girona, Lleida, Madrid, Navarra, Guipúzcoa, La Rioja, Teruel, Cantabria, Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Zamora, Cuenca y Guadalajara.

Por su parte, los fenómenos costeros se activarán en Asturias, Mallorca, Menorca, Gerona (naranja), A Coruña, Lugo, Murcia y Alicante.

La borrasca 'Francis' dejará este lunes cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del país, con tendencia general a abrirse claros, y con precipitaciones en el centro y cuadrante sureste peninsular, Ceuta, Melilla y Baleares, siendo probable que sean fuertes y persistentes y ocasionalmente con tormenta en Alborán y litorales del Murcia.

Las temperaturas irán en descenso notable en interiores de la mitad sur peninsular y Pirineos, y exceptuando las máximas en Alborán y Cantábrico con aumentos. Se darán heladas generalizadas en el interior peninsular, a excepción de en el suroeste, y llegando a moderadas, localmente fuertes, en montañas de la mitad norte peninsular, meseta Norte y zonas del sur de Galicia y del norte de Navarra, Aragón y Cataluña.

El martes será el día más frío de la semana, con temperaturas, por ejemplo, de un grado en Teruel. El miércoles, comenzarán poco a poco a recuperarse con siete grados en Teruel.

El temporal de nieve deja complicaciones en 32 carreteras

El temporal de nieve deja complicaciones en 32 carreteras, algunas de ellas de la red principal de carreteras y la A-2 cortada en Barcelona en la zona de Cervera hacia la ciudad condal por un accidente, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) en su perfil de la red social X. La

Así hay complicaciones en la A-2 a la altura de la localidad oscense de Fraga, en Madrid en la A-3 en Arganda del Rey y A-42 en Casarrubelos; en Ávil aen la A-50 en San Pedro Del Arroyo y en Castellón en la A-23 en Barracas.

También hay complicaciones en Toledo en la A-40 en Maqueda y en la CM-42.

