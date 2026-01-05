Una captura de película: el vídeo de la Casa Blanca sobre la detención de Maduro que parece un tráiler de Hollywood

Los detalles Con una música de acción de fondo, en el vídeo se van intercalando las declaraciones de Maduro y diferentes altos cargos estadounidenses. En una de estas, Nicolás Maduro le insta al presidente estadounidense: "venga a por mí a Miraflores".

La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, presentada por la Casa Blanca como una operación de película, ha sido difundida mediante un tráiler similar a los de acción. El vídeo comienza con Maduro desafiando al presidente de EE.UU., seguido de imágenes de su detención en Caracas, llevada a cabo por el ejército estadounidense por orden del presidente de EE.UU. y en respuesta a una solicitud del Departamento de Justicia. En el material audiovisual, Trump destaca la operación como una demostración del poder militar estadounidense, mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, advierte sobre no subestimar al presidente en funciones.

La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue de película. Así lo dicen y lo quieren mostrar desde la Casa Blanca con un tráiler que lo mismo podría utilizarse para promocionar una película de acción taquillera.

El vídeo comienza con unas declaraciones de Nicolás Maduro en las que insta al presidente estadounidense: "venga a por mí a Miraflores". Con una música de acción de fondo, en el vídeo se van intercalando las declaraciones de Maduro y diferentes altos cargos estadounidenses.

"Anoche, por orden del presidente de Estados Unidos, y en apoyo a una solicitud del Departamento de Justicia el ejército estadounidense llevó a cabo una misión de detención en Caracas, Venezuela, para llevar ante la justicia a dos personas acusados, Nicolás y Cilia Maduro", anunciaba este sábado por la mañana el general Dan Caine, Jefe del Estado Mayor.

Así, en el vídeo aparece Maduro gritando "cobarde". Y acto seguido ponen la imagen del líder venezolano detenido con unas gafas que le tapan el rostro y esposado con un chándal gris. Una imagen que pasará a la historia.

Además, como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, Donald Trump farda de la histórica operación de EEUU. "Esta fue una de las demostraciones más impresionantes, efectivas y poderosas del poderío y la competencia militar estadounidense en la historia de Estados Unidos", asegura Trump.

Por otro lado, también añaden al trailer unas declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien recuerda: "No jueguen con este presidente en el cargo porque no va a salir bien".

Un infiltrado, una operación de tres minutos y una captura histórica

La captura histórica se produjo en una operación de tres minutos. Desde agosto, la CIA ya tenía presencia en Venezuela, según indican varios medios estadounidenses. Allí habría una persona infiltrada en el círculo cercano de Maduro que informaba de la rutina detallada del presidente. O como dijo el general Dan Caine en una rueda de prensa, sabían "cómo se movía, dónde vivía, adónde viajaba, qué comía, qué vestía y cuáles eran sus mascotas".

A las 2:01 de la madrugada hora local, las luces de Caracas se apagaron y, en solo tres minutos, los soldados de la Delta Force llegaban a la estancia donde se encuentran Maduro y su esposa tratando de encerrarse en una habitación del pánico.

Por ende, las fuerzas estadounidenses entraron dentro de la conocida como Casa de los Pinos, un refugio de 15.000 metros cuadrados con cinco niveles subterráneos, situado en alguna parte de esta zona montañosa a las afueras de Caracas y custodiada por la llamada guardia cubana, que fue eliminada "prácticamente en su totalidad". Dos horas y media después, a las 4:29, tanto Maduro como su mujer ya estaban en el buque estadounidense de camino a Nueva York.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.