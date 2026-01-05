Más de 1.000 personas siguen en la rave ilegal del embalse del Cenajo (Albacete) que comenzó en Nochevieja

¿Por qué es importante? La Guardia Civil ha alertado de que la fiesta se celebra sobre una zona inundable y con un terreno inestable.

Más de 1.200 personas continúan en una rave ilegal que comenzó en Nochevieja en el embalse del Cenajo, Férez, Albacete. La Guardia Civil informa que, tras cinco días, la asistencia ha disminuido desde los 3.500 iniciales y se espera que finalice entre el martes y miércoles. La celebración tiene lugar en una zona inundable, lo que podría complicar la salida debido a las recientes lluvias. Un dispositivo de seguridad con más de 300 agentes vigila el área. La rave se detectó inicialmente el 30 de diciembre, y aunque fue disuelta temporalmente, los asistentes regresaron para comenzar la fiesta el 31.

La Guardia Civil ha informado de que, por quinto día consecutivo, se mantiene la celebración de la rave ilegal, aunque ha señalado que se está produciendo una salida escalonada de asistentes, ya que de los 3.500 iniciales de los primeros días, este lunes quedan unas 1.200 personas. Además, los agentes han señalado que la previsión es que el fin de fiesta llegue este martes o miércoles.

Además, las mismas fuentes han destacado que la rave se celebra sobre una zona inundable y con un terreno inestable, por lo que ha alertado de que las precipitaciones de las últimas horas pueden complicar la salida de vehículos y personas.

El dispositivo de seguridad desplegado por la Guardia Civil cuenta con más de 300 agentes de las Comandancias de Albacete, Murcia, Guadalajara, Toledo, Valencia, Sevilla y Zaragoza, quienes vigilan la zona y mantienen de los vehículos que salen, así como de las vías de comunicación próximas.

Los primeros movimientos de esta rave se detectaron en la noche del pasado martes, 30 de diciembre, cuando comenzaron a llegar a Tobarra (Albacete) un gran número de vehículos, muchos de ellos caravanas y furgonetas, procedentes de otros países, como Francia y Dinamarca, con la intención de instalarse en el embalse del Cenajo.

Sin embargo, pese a que en un primer momento la Guardia Civil consiguió disolverlos en la madruga del miércoles y los asistentes a la fiesta intentaron trasladarse a la pedanía de Cordovilla, en la cercana localidad de Tobarra, finalmente volvieron al embalse del Cenajo, donde consiguieron comenzar la fiesta a última hora del día 31.

Precisamente, hace justo un año, se organizó la macrofiesta rave no autorizada 'Big Fucking Party' en las proximidades del aeropuerto de Ciudad Real, que congregó durante seis días a miles de personas en furgonetas y autocaravanas.

