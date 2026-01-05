El Gobierno se suma a Bruselas en su condena al ataque a Venezuela mientras el PP apoya a Machado entre dardos de Abascal

¿Qué están diciendo? Los partidos aprovechan la situación en Venezuela para lanzarse ataques, a la vez que algunos sectores del PP critican a Trump.

El reciente ataque de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la captura de Nicolás Maduro, ha generado intensos debates entre los partidos políticos en España. Pedro Sánchez ha reafirmado que la integridad territorial es "innegociable" y ha rechazado la intervención unilateral de EE.UU. José Manuel Albares advirtió sobre el peligro de imponer "la ley del más fuerte". España, junto a otros países, ha firmado una carta pidiendo una solución democrática. El PP celebró la detención de Maduro, pero criticó la exclusión de María Corina Machado como líder de transición. Vox aprovechó para criticar al PP por su postura hacia Trump y su política internacional.

El reciente ataque de Estados Unidos en Venezuela, que ha terminado con la captura de Nicolás Maduro, ha vuelto a evidenciar las fuertes discrepancias de los principales partidos políticos de España, que aprovechan esta ocasión para lanzarse reproches unos a otros.

Pedro Sánchez ha insistido en que la integridad territorial es "un principio innegociable". El presidente ha subrayado con una publicación en X la posición del Gobierno, que ha rechazado en bloque la intervención unilateral de EEUU.

José Manuel Albares ha advertido este lunes que "es un precedente muy peligroso". En una entrevista en 'Cadena Ser', el ministro de Exteriores ha asegurado que "no nos vamos a resignar en ningún momento a que se imponga la ley del más fuerte, la ley de la selva".

"Se ha producido una acción que es claramente contraria al derecho internacional y, por lo tanto, nosotros lo hemos rechazado con claridad", ha reiterado el ministro.

España también ha firmado una carta junto con otros cinco países latinos en la que rechazan la conocida como Operación Resolución Absoluta y en la que piden una solución democrática.

La respuesta de Europa, aunque con matices, también va en esa dirección. Bruselas quiere participar activamente en la transición y considera esencial la participación de los líderes de la oposición.

"Los siguientes pasos de diálogo hacia una transición democrática tienen que contar con Edmundo González y María Corina Machado", ha esgrimido este lunes Anitta Hipper, portavoz de la Comisión Europea.

Una transición con Machado

Al otro lado se encuentra el PP, que el sábado celebró la detención de Maduro y su salida de Venezuela. "Esos que ahora apelan a cumplir el derecho internacional son precisamente los que han tolerado el régimen de Maduro", ha criticado este lunes la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha ido más allá afirmando "que España, entre otros países, y la Unión Europea deberían pedir perdón al pueblo de Venezuela por ir mirando para otro lado durante todos estos años".

Sin embargo, la alegría les ha durado poco, ya que abogan por un gobierno liderado por María Corina Machado, una opción que ya ha descartado Donald Trump. "No somos partidarios de que Delcy Rodríguez sea la solución. Es protagonista del régimen de Maduro" ha sentenciado García, al tiempo que Ayuso ha considerado a Machado como "la líder del futuro de Venezuela".

El PP se ha desmarcado con claridad de la decisión de Trump, ya que, en palabras de Cuca Gamarra, "Delcy Rodríguez significa la falta de legitimidad democrática que tenía Maduro".

El presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, también ha instado a la celebración de elecciones porque "el futuro no es Delcy", es "el que decidan todos los venezolanos". Manuel Cobo, diputado del PP, ha coincidido con la posición de su partido, y ha defendido que "la transición tiene que desembocar en los legítimos representantes de los venezolanos".

Acercamiento al Gobierno

Desde la Fundación FAES plantean que esa transición se puede tutelar, aunque son más críticos que el PP con la acción de Trump y advierten de la posibilidad de usar este objetivo como pretexto para colonizar el país.

"Tutelar ese proceso es una cosa, colonizar el país con tal pretexto, otra muy distinta", ha apuntado la fundación de José María Aznar en un comunicado.

Aunque califica de "buena noticia" la deposición de Maduro, incide en que "lo que demanda la Venezuela devastada por el chavismo es un proceso de nation-building, precisamente el tipo de acción política denostada por el movimiento MAGA y del que Trump reniega cada vez que tiene oportunidad".

En esta línea, el vicepresidente tercero del Parlamento Europeo, Esteban González Pons incluso ha señalado a Estados Unidos como corresponsable de la continuidad del régimen. Una posición que en parte se acerca a lo defendido por el Gobierno, ya que Albares ha asegurado que "cualquier solución no puede venir impuesta desde el exterior".

Vox contra el PP

En este sentido, Vox también ha utilizado la situación en Venezuela, en su caso, para atacar al PP. Santiago Abascal se ha mostrado sorprendido por "el aplauso de algunos miembros del PP a la actuación de Trump contra el tirano Maduro".

"Aunque más me sorprende los que le quieren decir lo que tiene que hacer ahora, y antes de ayer le estaban insultando y comparándolo con Sánchez. El PP aplaudió a Petro en pie en el Congreso. Promovió a Zapatero como enviado especial de la UE a Venezuela. Y apoyó a Biden y a Kamala frente a Trump", ha espetado en X.

Además, le ha dejado un recado afirmando que "lo más sensato sería que se callaran y empezaran a repensar su política internacional. Empezando por romper por el partido socialista en Bruselas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.