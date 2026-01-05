Muere un streamer catalán durante un reto en directo que consistía en tomar una botella de whishy y seis gramos de cocaína

Los detalles Su hermano lo encontró muerto con el teléfono en la mano mientras sus seguidores, los que según la familia le habrían pagado y pedido esta barbaridad, seguían mirando la escena impasibles. Sergio es el primer fallecido en España por un reto en internet en directo.

Sergio Jiménez, un streamer de Vilanova i la Geltrú, Barcelona, murió tras aceptar un reto en directo que consistía en consumir una botella de whisky y seis gramos de cocaína en tres horas. Su hermano lo encontró muerto con el teléfono en la mano mientras sus seguidores observaban impasibles. Sergio, conocido como Sancho en redes, es el primer fallecido en España por un reto en internet en directo. Los desafíos eran organizados a través de un grupo de Telegram que enlazaba a reuniones privadas de Google Meet. Los Mossos d'Esquadra investigan el caso, que recuerda al del streamer francés Raphael Graven.

Era conocido en redes como Sancho. Apenas queda rastro de él en internet y todos sus videos han sido borrados de sus perfiles. Seguía la línea de streamers como Simón Perez, conocido por el vídeo de las hipotecas a tipo fijo, que aceptan dinero a cambio de ofrecer contenido extremo.

"Yo ya le dije que dos gramos era sobredosis, que estaba estudiado. Me podía haber pasado a mí, le ha pasado a él", ha indicado Pérez, quien ha añadido que "le dije que se quitara del Telegram, que era una mierda". Habían incluso compartido pantalla en sus retransmisiones en varias ocasiones.

Las quedadas para los retos eran organizadas por un grupo de Telegram en el que se mandaban enlaces a reuniones de Google Meet privadas y de pago. Allí, presuntamente, se iniciaban desafíos como el que acabó con Sergio. Los Mossos de Esquadra mantienen la investigación abierta. Su caso recuerda al de Raphael Graven, otro streamer francés que murió en agosto mientras sufría vejaciones en directo.

