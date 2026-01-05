Trump afirma que Washington está "a cargo" de Venezuela y exige a Delcy Rodríguez "acceso total" al país

El presidente estadounidense ha amenazado con atacar de nuevo Venezuela si la presidenta interina, Delcy Rodríguez, "no se porta bien". Entre sus exigencias: el acceso total a sus recursos naturales.

Primero fue una advertencia —"si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente mayor que [Nicolás] Maduro"—; ahora, una exigencia aún mayor: Donald Trump ha exigido a Delcy Rodríguez, que en la madrugada del lunes ya ha emitido su primer mensaje como presidenta encargada de Venezuela, que dé a Estados Unidos "acceso total" a sus recursos naturales, especialmente al petróleo, al tiempo que ha amenazado con llevar a cabo nuevos ataques en el país e incluso al país vecino, Colombia, después de haber capturado el presidente, Nicolás Maduro, al que pretende juzgar por narcoterrorismo en Estados Unidos.

"Lo que necesitamos [de Delcy Rodríguez] es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo", afirmó Trump, que hizo hincapié en las infraestructuras, ya que "las carreteras no se construyen y los puentes se están cayendo". En ese sentido, ha vuelto a asegurar que las grandes petroleras estadounidenses entrarán en Venezuela a reparar la infraestructura que construyeron y que, según él, el chavismo robó a Washington.

A su vez, Trump ha reiterado hoy que su operación para capturar y llevar ante la Justicia de su país por "narcoterrorismo" a Maduro, que implicó bombardeos en Caracas y regiones cercanas, responde a una nueva intervención en Latinoamérica que bautizó como 'Doctrina Donroe', parafraseando la antigua Doctrina Monroe, ya que "el hemisferio (occidental) es nuestro". Estas declaraciones del mandatario se han dado a bordo del Air Force One, que lo transportó desde su residencia en Mar-a-Lago (Florida), donde estuvo las dos últimas semanas, a Washington. El republicano aseguró que tanto la misión 'Resolución Absoluta', nombre del operativo para capturar en Caracas a Maduro el sábado, como su 'doctrina Donroe' persiguen "la paz en el mundo".

