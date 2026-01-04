Comienzo de año pasado por agua y nieve: la Aemet activa un aviso especial de nevadas hasta el martes por la borrasca Francis

Los detalles La llegada de esta borrasca también ha obligado a activar avisos naranja (peligro importante) en zonas de Andalucía y la Comunidad Valenciana por lluvias con acumulados que pueden superar 100 litros por metro cuadrado en doce horas.

El 2026 comienza entre lluvias y nieve y un aviso especial. La llegada de la borrasca Francis, que se ha sumado a una masa de aire ártica muy fría, ha obligado a activar diferentes avisos en zonas de todo el territorio español. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos naranja (peligro importante) en zonas de Andalucía y la Comunidad Valenciana por lluvias, con acumulados que pueden superar 100 litros por metro cuadrado en doce horas.

Así, otras siete comunidades y Ceuta están en aviso amarillo por lluvia, nieve o fenómenos costeros. En Andalucía, el aviso naranja afecta a Cádiz en el Estrecho por precipitación acumulada en 12 horas de 100 litros por metro cuadrado. El resto de la provincia está en aviso amarillo (peligro bajo), donde se pueden acumular hasta 40 litros en doce horas.

De esta manera, en Málaga, aviso naranja en Sol y Guadalhorce, también por acumulados de hasta 100 litros en 12 horas, y amarillo en Ronda, donde el acumulado en el mismo periodo es de 60 litros por metro cuadrado. También hay aviso amarillo por lluvia también en el levante de Almería. Durante el fin de semana, estas lluvias ya han producido inundaciones en Algeciras.

Igualmente, la ciudad autónoma de Ceuta está en aviso amarillo por lluvias, con acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en doce horas. Mientras, en la Comunidad Valenciana las lluvias ponen en aviso naranja al litoral norte de Alicante, con precipitación acumulada en doce horas de 114 litros por metro cuadrado, una alerta que se desactivará a las 12:00 horas.

Todo el litoral de esa provincia tiene aviso amarillo por fenómenos costeros. En la provincia de Valencia, aviso amarillo en el litoral sur, con viento del nordeste y olas de dos a tres metros, así como por lluvias que afectan además al interior sur, con acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en doce horas.

Comienzo de semana marcado por la nieve

El comienzo de semana estará marcado por la nieve, que ha activado avisos amarillos en cinco comunidades autónomas. Por su parte, la Aemet declaraba este sábado el aviso especial de fenómenosadversos por las nevadas que se esperan entre este domingo y el martes en el centro, norte y este peninsular por Francis. El aviso se activa este domingo por la tarde.

En Castilla y León, la nieve afectará a zonas Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid. En esa comunidad, las mayores acumulaciones de nieve en 12 horas se prevén en el Sistema Central de Soria y Segovia, donde se puede llegar a 10 centímetros, y ocho centímetros en la Ibérica de Burgos y Soria.

Aviso amarillo en La Rioja, en concreto en la Ibérica, por acumulados de nieve de ocho centímetros en 24 horas. En Aragón, el aviso afecta a Teruel (Albarracín y Jiloca) y a la Ibérica zaragozana, donde la acumulación de nieve en 24 horas sería de cinco centímetros.

Habrá acumulaciones de hasta cinco centímetros en 24 horas suponen el aviso amarillo en Castilla-La Mancha, que se limita a la Serranía y Parameras de Molina en Guadalajara. El aviso es el mismo para la sierra de la Comunidad de Madrid. Los fenómenos costeros activan el aviso amarillo en la costa de Galicia con vientos de este o nordeste de fuerza 7, y en Cataluña, en concreto en el Ampurdán y el litoral sur de Girona, por viento del norte y noroeste de fuerza 7 y olas de 3 metros.

