El PP anuncia la creación de una comisión de investigación en el Senado para saber si la SEPI "pagó favores" a Maduro

Imagen de archivo de la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

Los detalles Los 'populares' han convocado un pleno extraordinario el próximo 15 de enero en el que han citado a Montero y Aagesen por "la trama de hidrocarburos que pudo haber beneficiado a Maduro".

Alicia García, portavoz del PP en el Senado, ha anunciado la creación de una comisión de investigación sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el Senado, con el fin de esclarecer si el Gobierno español favoreció al régimen de Nicolás Maduro mediante rescates como el de Plus Ultra. En una rueda de prensa, García informó de un pleno extraordinario el 15 de enero, citando a las ministras María Jesús Montero y Sara Aagesen, cuyos departamentos están "bajo sospecha" por una supuesta trama de hidrocarburos. La investigación se intensifica tras las recientes detenciones relacionadas con irregularidades en contrataciones públicas y la captura de Maduro en Estados Unidos. García criticó a Pedro Sánchez por su postura hacia el régimen de Maduro y la oposición venezolana.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado la creación de una nueva comisión de investigación en la Cámara Alta que estará centrada en la actividad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el objetivo de dilucidar si el Ejecutivo "pudo beneficiar" con el "pago de favores" al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro a través de rescates como el de la aerolínea Plus Ultra.

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa en la Cámara Alta en la que también ha informado de que los 'populares' han convocado un pleno extraordinario el próximo 15 de enero en el que han citado a la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y responsable política de la SEPI, María Jesús Montero, y a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, al estar los departamentos "bajo sospecha" por "la trama de hidrocarburos que pudo haber beneficiado a Maduro".

La creación del nuevo organismo y la convocatoria del pleno extraordinario llegan después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuviera, el pasado mes de diciembre de 2025, a la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso el pasado mes de diciembre, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional (AN) sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Dos días después de los arrestos, la Guardia Civil acudió a las sedes de Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar documentación relativa a las pesquisas de la Audiencia Nacional.

Asimismo, el anuncio de Alicia García llega dos días después de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, para ser juzgado en ese país por cargos relacionados con el "narcoterrorismo" y el tráfico de drogas.

García ha afeado que Sánchez "nunca calificó el régimen del narcodictador Maduro como una dictadura". "Abrió España a la vicepresidenta" de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuando "estaba prohibido en Europa" y le "protegió" siguiendo las "consignas políticas de Zapatero", ha apuntado.

Asimismo, ha acusado a Sánchez de "silenciar a la oposición venezolana, sin reconocer la victoria de las elecciones del 28 de julio del 2024 de Edmundo González", y se "negó a felicitar a María Corina Machado por el premio Nobel de la Paz" y ahora se atreve incluso a "condenar rotundamente la caída del dictador Maduro".

"O estás con la democracia o estás con la dictadura", ha destacado, apuntando que, mientras Sánchez "protege a dictaduras", en España la justicia investiga si el Gobierno "utilizó dinero público para beneficiar al régimen de Maduro, como pudo suceder con el rescate de Plus Ultra o con la trama de hidrocarburos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.