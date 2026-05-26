Ferreras: "La preocupación en el PSOE por el caso Zapatero es inmensa y terrorífica, aunque digan que no pasa nada"

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, revela cómo se encuentran los ánimos dentro de las filas socialistas: "El que les diga que no pasa nada y que están convencidos de que aquí no hay nada, no les está contando la verdad", afirma.

Tras conocer el sumario del caso Plus Ultra, el entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha hablado con algunas personas y ha asegurado estar "sorprendido con el rol que se le atribuye en este sumario". Tal como explica la periodista de laSexta, Esther Redondo, "cree que la UDEF sigue sin constatar ninguna prueba que le incrimine. Y lo que dice es que en ningún momento él ha sobornado ni ha influenciado a ningún funcionario".

Por otro lado, en cuanto a esas joyas que la UDEF ha encontrado en su caja fuerte, "forman parte de herencias familiares de su madre, de la madre de Sonsoles y de una tía y las joyas más lujosas dicen que son regalos de mandatarios árabes que le han hecho bien en su época de presidente de Gobierno o bien ya en su última etapa, a partir del 2020".

"Antes que nada vamos a saber el valor, porque pueden ser unas baratijas. Aparentemente los que no entendemos de joyas, no lo parecen, pero nadie lo sabe. Habrá que esperar a que lo diga la policía cuando le pregunte a los peritos", apunta el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, subrayando que hay que tener "un poco de prudencia" porque no es lo mismo que valgan 3 millones de euros, 3.000 o 30.000 euros.

Por otro lado, y en cuanto a los ánimos entre el PSOE y el Gobierno, Ferreras revela lo siguiente: "La conmoción es total en el PSOE. El que les diga que no pasa nada y que están convencidos de que aquí no hay nada, no les está contando la verdad. La preocupación es inmensa, terrorífica y va a más". En el vídeo podemos ver al completo esta intervención.

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