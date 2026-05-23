La UDEF revela una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas a nombre de Julio Martínez, amigo de Zapatero

Los detalles En la página 99 de uno de los informes se habla de sociedades 'offshore' y se destaca una que estaría presidida y representada por el "lacayo" del expresidente, como le llaman los directivos de Plus Ultra.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha revelado la existencia de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas a nombre de Julio Martínez, considerado cercano al expresidente, según los directivos de Plus Ultra. En los informes, específicamente en la página 99, se mencionan sociedades 'offshore', destacando una presidida por Martínez. Curiosamente, esta empresa comparte nombre con otra en Dubái: Lanside Holding. La investigación sigue en curso, buscando el rastro del dinero, y se ha descubierto que Martínez posee al menos medio millón de euros en Miami, además de buscar en Dubái e Islas Vírgenes.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha desvelado en sus informes una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas a nombre de Julio Martínez, amigo y "lacayo" del expresidente, tal y como le llaman los directivos de Plus Ultra.

En concreto, en la página 99 de los documentos se habla de sociedades 'offshore' y se señala una sociedad radicada en las Islas Vírgenes Británicas presidida y representada por Julio Martínez Martínez, tal y como ha podido saber laSexta.

En este sentido, cabe destacar que la empresa se llama exactamente igual que la de Dubái: Lanside Holding. De esta forma, no solo se habría creado una sociedad en el territorio 'offshore' de Dubái, sino que se habría hecho lo mismo en las Islas Vírgenes Británicas.

Mientras, se busca el rastro del dinero en la parte de la investigación que continúa secreta. Por el momento, se sabe que Julio Martínez tiene al menos medio millón de euros en Miami, y también se está buscando en Dubái y en las Islas Vírgenes.

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