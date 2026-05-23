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Y su "testaferro"

La UDEF revela una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas a nombre de Julio Martínez, amigo de Zapatero

Los detalles En la página 99 de uno de los informes se habla de sociedades 'offshore' y se destaca una que estaría presidida y representada por el "lacayo" del expresidente, como le llaman los directivos de Plus Ultra.

Informe de la UDEF

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha desvelado en sus informes una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas a nombre de Julio Martínez, amigo y "lacayo" del expresidente, tal y como le llaman los directivos de Plus Ultra.

En concreto, en la página 99 de los documentos se habla de sociedades 'offshore' y se señala una sociedad radicada en las Islas Vírgenes Británicas presidida y representada por Julio Martínez Martínez, tal y como ha podido saber laSexta.

En este sentido, cabe destacar que la empresa se llama exactamente igual que la de Dubái: Lanside Holding. De esta forma, no solo se habría creado una sociedad en el territorio 'offshore' de Dubái, sino que se habría hecho lo mismo en las Islas Vírgenes Británicas.

Mientras, se busca el rastro del dinero en la parte de la investigación que continúa secreta. Por el momento, se sabe que Julio Martínez tiene al menos medio millón de euros en Miami, y también se está buscando en Dubái y en las Islas Vírgenes.

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