Afra Blanco considera que las explicaciones de Isabel Díaz Ayuso sobre el ático "son peores que la auténtica verdad"

Ya se ha anunciado el precio al que la Comunidad de Madrid va a vender el 'ático secreto' de la presidenta: 6,69 millones de euros. Así, obtendrían un beneficio de casi 400.000 euros por su venta.

La Comunidad de Madrid ha puesto a la venta el 'ático secreto' de Isabel Díaz Ayuso por 6,69 millones de euros, casi 400.000 euros más que su precio de compra. Una posibilidad es que reciban tantas ofertas que puedan venderlo por un precio superior, lo que aumentaría el beneficio, o que, al contrario, nadie se interese y que deban hacer una nueva licitación por debajo de esos 6,69 millones. El ático, además, se va a vender en un lote individual.

"Comprar y vender", ironiza Afra Blanco, "cualquiera diría que esto es la bolsa". La sindicalista señala que, en realidad, es Planifica Madrid, "una entidad pública, es la administración de Isabel Díaz Ayuso que se dedica a tratar la vivienda como si fuera un activo financiero".

Blanco considera que las explicaciones que dio Díaz Ayuso "son peores que la auténtica verdad". "La verdad apunta a que el piso era para ella", expone, "para vivir ella y que se lo han pagado entre todos los madrileños, pero como le pillaron con el carrito del helado se ha quedado sin ático y tienes una entidad pública que está participando de la especulación".

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