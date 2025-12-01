Cerveza a cambio de delaciones al ICE: la macabra promoción de un bar en plena cacería de migrantes

Los detalles Mientras el ICE lanza redadas masivas en varias ciudades, un bar ofrece cerveza gratis a quienes delaten a migrantes, una propuesta que han calificado en redes como "depravada".

En Idaho, un bar ha llevado la perversión a un nuevo nivel: ofrece cerveza gratis durante un mes a quienes ayuden al ICE a detener migrantes. Sí, leíste bien: alcohol a cambio de vidas humanas. La noticia se ha viralizado y ha provocado indignación en redes sociales, donde muchos llaman a esta oferta "una recompensa inmoral por hacer daño".

La escena que acompaña la campaña es aterradora: una niña corre a abrazar a su padre, que vuelve a casa. Él es agente del ICE y guarda silencio, abochornado por los abusos que está obligado a cometer, incluso contra menores como su hija. Una imagen que pretende remover conciencias, aunque parece no afectar a la administración de Donald Trump.

El presidente no se detiene: "No queremos a esa gente, ya tenemos suficientes problemas", declaró recientemente, mientras busca ampliar la lista de países cuyos ciudadanos no tendrán derecho a asilo en Estados Unidos. Para los republicanos más duros, la culpa de la llegada de migrantes es de Joe Biden, a quien acusan de "abrir las puertas del país a cambio de votos". La gobernadora Kristi Noem advirtió: "Millones de migrantes ilegales y cientos de miles de extranjeros ingresarán a nuestro país sin ser investigados. No vamos a parar. No vamos a dejar que esto continúe".

Mientras tanto, los ciudadanos que intentan frenar las redadas se enfrentan a la represión. En Nueva York, 15 personas fueron arrestadas este fin de semana por protestar contra las detenciones. En Nueva Orleans, 200 agentes federales se preparan para un megaoperativo que promete repetir los aterradores escenarios de Los Ángeles, Chicago y Charlotte.

Entre tanto, un bar en Idaho convierte el cinismo en marketing: cerveza gratis para quien delate a un vecino, un amigo, un compañero… una oferta que ha sido calificada como "depravada" y "una provocación a la humanidad". Mientras las redes claman por empatía y justicia, el país se encuentra atrapado entre la violencia institucional, la política migratoria restrictiva y la insólita banalización del sufrimiento humano.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Client Challenge

JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed.

A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.