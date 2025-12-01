Mónica García acusa al PP de no tener "legitimidad" para hablar de corrupción: "A Feijóo le falta centrarse"

¿Qué ha dicho? La ministra de Sanidad ha acusado al PP de "oponerse" a todos los avances. "Me gustaría escuchar una sola propuesta", ha destacado, indicando que solo así le daría "algo de credibilidad".

Mónica García ha respondido al mensaje de Alberto Núñez Feijóo, quien criticó a Sumar por ser "un juguete del PSOE". La ministra de Sanidad rechazó dar "legitimidad" a Feijóo, acusando al PP de ser una "organización criminal" y corrupta. García afirmó que Feijóo carece de legitimidad para hablar y le instó a dejar de escuchar a la ultraderecha y de atacar al Gobierno. Denunció que el PP ansía el poder que no obtuvo en las urnas y criticó su oposición a los avances del país. Además, señaló que Feijóo está trabajando para la ultraderecha y Vox.

Mónica García ha reaccionado al mensaje que Alberto Núñez Feijóo le envió a ella y a los miembros de Sumar durante la manifestación contra el presidente del Gobierno que convocaron en Madrid.

"No le voy a pedir dignidad a Sumar. Se presta a ser un juguete del PSOE a cambio de sus puestos, pero el PSOE tiene un juguete nuevo que es independentista", decía el líder del PP.

La ministra de Sanidad ha reaccionado a estas declaraciones dejando claro que no le puede dar "legitimidad" al discurso de una persona que pertenece al PP, "perteneciente a una organización criminal, corrupto hasta la médula desde su sede hasta los 30 casos que tiene abiertos".

Un hecho que hace que, para ella, Feijóo "no tenga legitimidad para hablar". "Le falta centrarse y dejar de escuchar los cantos de sirena de la ultraderecha", ha señalado, añadiendo que también debe dejar de "insultar y atacar" al Gobierno.

"Llevan desde 2023 ansiosos por tener un poder que no les dio las urnas", ha asegurado, acusándoles de tener poco techo a la hora de "insultar y desacreditar" al Ejecutivo. "Gobernamos por las políticas progresista que hacemos", ha defendido.

Mónica García ha criticado al PP por "oponerse a todos los avances de este país", confesando que le gustaría escuchar una sola propuesta del partido para España. "Solo con eso le daría algo de credibilidad", ha indicado.

Mientras tanto, ha destacado que al PP le va "comiendo terreno" la ultraderecha y Vox, que son "para quienes está trabajando Feijóo".

