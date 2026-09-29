Las acampadas por la vivienda de Sevilla, Málaga y Cádiz también votan mantener la movilización

Los detalles Las tres acampadas en las ciudades andaluzas han decidido continuar a la espera de los textos definitivos de los decretos de vivienda.

Las acampadas por el derecho a la vivienda en Sevilla, Málaga y Cádiz han decidido mantener su movilización, sumándose a la original en la Puerta del Sol de Madrid. Las asambleas de estas ciudades han votado seguir acampados, según la Agencia Efe, y se prevé convocar manifestaciones este sábado en toda España. En Sevilla, el número de tiendas de campaña ha aumentado de 25 a 40, con más de 150 personas participando. El Sindicato de Inquilinas espera la lectura de decretos del Gobierno sobre la crisis de vivienda y su convalidación en el Congreso antes de decidir el futuro de las acampadas. Además, han llamado a más personas a unirse a la causa, destacando logros recientes en políticas de vivienda. En Málaga, la acampada continúa con más de veinte tiendas, y en Cádiz, la movilización sigue con la participación de unas 150 personas.

Las acampadas por el derecho a la vivienda que se han instalado en plazas de Sevilla, Málaga y Cádiz han votado en asamblea mantener la movilización, como también lo ha hecho la que originó este movimiento y que está situada en la Puerta del Sol de Madrid.

Este martes por la tarde, las asambleas de Sevilla, Málaga y Cádiz han aprobado seguir acampados, según recoge la Agencia Efe. A esto se suma, han añadido desde el Sindicato de Inquilinas, la convocatoria de manifestaciones "probablemente este sábado" en toda España.

En Sevilla, ya de noche, había en torno a unas 40 tiendas de campaña, cuando anoche, ha explicado uno de los portavoces de la concentración y miembro del Sindicato de Inquilinas, Jaime Jover, eran unas 25.

Los concentrados también son más, puesto que han crecido de los aproximadamente cien que durmieron anoche en la plaza de la Encarnación de la capital andaluza hasta las algo más de 150 que lo harán este martes.

Jover ha confirmado que el horizonte de la acampada está puesto en el fin de semana puesto que quieren esperar a leer este miércoles en detalle el texto de los dos decretos aprobados por el Gobierno central para abordar la crisis de vivienda y, el viernes, la convalidación o no de ambos en el Pleno del Congreso de los Diputados antes de decidir si disuelven o siguen acampados.

El Sindicato de Inquilinas ha subrayado que la movilización necesita de más gente que se sume y ha animado a los andaluces a acercarse a las acampadas, además de explicar que "mediante la organización y a lucha social se están consiguiendo cosas impensables hace un año como que el Gobierno central se pliegue a cuestiones que le pueden cambiar la vida a mucha gente".

En Málaga han decidido continuar la acampada y varios centenares de personas han participado esta tarde en una asamblea en la que se ha votado, llaves en mano, seguir, de modo que en la céntrica Plaza de la Constitución hay instaladas más de una veintena de tiendas y carpas.

La asamblea de la acampada que se montó anoche en la plaza del Palillero de Cádiz ha decidido continuar la movilización y quedarse esta noche. En la asamblea han participado unas 150 personas, según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cádiz. Anoche unas 50 personas participaron en la acampada.

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