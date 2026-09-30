Los impagos de los desahucios y las bonificaciones para los pequeños propietarios: los guiños a Junts en el decreto de la vivienda

Los detalles Según el texto al que ha tenido acceso laSexta, en las viviendas alquiladas por primera vez, sus propietarios podrán tener reducciones en el IRPF que van desde el 50% al 100%.

El decreto de vivienda aprobado por el Consejo de Ministros incluye medidas que buscan el apoyo de Junts per Catalunya. Entre ellas, destaca que el Gobierno central asumirá los costes de los desahucios, en lugar de las comunidades autónomas, una demanda de los de Puigdemont. Además, el texto contempla bonificaciones en el IRPF para pequeños propietarios. Por ejemplo, se ofrecen reducciones de entre el 50% y el 100% para viviendas alquiladas por primera vez, dependiendo de factores como la renta y la ubicación. También hay una bonificación del 80% para arrendadores que no sean grandes tenedores, siempre que se respete el índice de referencia de la zona. Junts está revisando estos detalles para confirmar si cumplen con sus expectativas.

En las 117 páginas del decreto de vivienda aprobado este martes en Consejo de Ministros que ya estudian los grupos parlamentarios y al que laSexta ha tenido acceso destacan varios guiños del Gobierno a Junts para que este viernes voten a favor.

En concreto hay dos medidas que los de Puigdemont pedían. La primera, que en el caso de impagos, cuando está en marcha un desahucio, que sea el Gobierno central quien se encargue de sufragarlos y que no lo asuman las comunidades autónomas.

Y el texto del decreto contiene esa medida, que será el Gobierno central quien haga los pagos a las comunidades autónomas para que puedan hacer frente a todo el coste que conllevan los desahucios

Pero no es el único guiño. También recoge las bonificaciones que Junts per Catalunya pedía para los pequeños propietarios. De hechos, hay bastantes apartados que tienen que ver con las reducciones del IRPF.

Por ejemplo, en las viviendas alquiladas por primera vez, sus propietarios podrán tener reducciones en el IRPF que van desde el 50% al 100% en función de varias condiciones, como la renta de alquiler, de la localización de la vivienda o de la edad de los arrendatarios.

Y como esas hay otras varias. Por ejemplo, una bonificación del 80% cuando el arrendador no sea un gran tenedor y se respete el índice del límite de referencia de la zona en la que está la vivienda.

Es decir, hay guiños acerca de las bonificaciones para los pequeños propietarios, como pedía Junts per Catalunya, por ver está aún que, efectivamente, sea exactamente lo que ellos pidieron. Y en eso están en el partido, en analizar los detalles.

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