"No nos vamos, nos quedamos": los acampados de Sol deciden que seguirán pese a la presión del Gobierno de Ayuso

Los detalles Los manifestantes han hecho un llamamiento a mantener la acampada al menos una noche más pese a la aprobación en el Consejo de Ministros de dos Reales Decretos Leyes con medidas de vivienda tras una decisión de dividirlos que ha generado descontento.

Los manifestantes acampados en la Puerta del Sol de Madrid han decidido permanecer en el lugar, a pesar de la presión del gobierno de Isabel Díaz Ayuso para desalojarlos en 48 horas. La asamblea de los acampados ha llamado a continuar con la protesta, a pesar de la aprobación de dos Reales Decretos Leyes sobre vivienda. La decisión de dividir el decreto ha generado descontento entre los manifestantes, que exigen un decreto unificado que aborde sus demandas. El Sindicato de Inquilinas insiste en que los decretos no son un punto final y que no levantarán las tiendas hasta conocer los textos definitivos. Además, los acampados se han organizado para enfrentar posibles confrontaciones con grupos de extrema derecha.

"No nos vamos, nos quedamos". Los cientos de acampados en la madrileña Puerta del Sol han acordado este martes en asamblea quedarse pese a la presión del Gobierno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que este martes ha dado a Delegación del Gobierno 48 horas para desalojarlos.

Los manifestantes, que no han confirmado hasta cuándo permanecerán en la plaza, han hecho un llamamiento a mantener la acampada pese a la aprobación en el Consejo de Ministros de los dos Reales Decretos Leyes con medidas de vivienda.

De hecho, lejos de irse, a Sol sigue llegando gente, se siguen montando tienes y se sigue protestando por los derechos de la vivienda. La decisión del Consejo de Ministros de dividir el decreto en dos ha generado descontento entre muchos manifestantes.

"O 'decreto Maricarmen' en su totalidad en un único decreto donde se incluya todo lo que necesitamos o cualquier otra cosa que salga será un decreto farsa", ha afirmado Valeria Recu, portavoz del Sindicato de Inquilinas.

Desde los sindicatos dicen que hay que leer la letra pequeña y que la medida de los alquileres indefinidos, uno de los grandes escollos, se haga efectiva. No quieren parches, quieren que se escuche a la calle y que se ataque el problema de raíz.

El Sindicato de Inquilinas ha avisado que los dos decretos aprobados no son "un punto y final" y que hasta que no conozcan su texto definitivo no levantarán las tiendas de campaña. "Que no nos hagan pensar que esto es un punto y final. Si alguien en algún momento ha pensado que el objetivo era solo el real decreto, esto no lo ha entendido", ha dicho Recu durante la asamblea.

"No nos vamos a fiar de los anuncios, hasta que no tengamos el texto no podemos decir nada. Cuántas veces se han anunciado medidas cosméticas", ha señalado la portavoz tras reconocer que los "mínimos" que se conocen del texto suponen "un cambio de paradigma".

Durante la asamblea, además, los acampados han coreado lemas como "Madrid será la tumba del fascismo" después de que en redes sociales grupos de extrema derecha hayan dejado entrever que irían a la Puerta del Sol a desalojar a los manifestantes.

En este sentido, los acampados se han ido organizando la tarde de este martes para que las tiendas de campaña agrupadas puedan tener un pasillo de emergencia y los portavoces de diferentes colectivos han animando a que las chicas se protejan para estar juntas.

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