La Guardia Civil detiene en Gandía al ladrón de las nueve identidades: un hombre búlgaro con 21 años de robos a sus espaldas

Los detalles Su último delito fue captado por unas cámaras de seguridad. Gracias a ellas, se le pudo captar robando en una farmacia de Tavernes de Valldigna, en Valencia. Además, usaron un coche robado con matrícula falsa para poder huir del lugar.

Un ladrón búlgaro, que llevaba 21 años robando por toda Europa usando nueve identidades falsas, ha sido detenido en Gandía junto a otro hombre tras cometer un robo con fuerza. La Guardia Civil logró arrestarlo después de que fuera captado por cámaras de seguridad robando en una farmacia de Tavernes de Valldigna, Valencia. Usaron un coche robado con matrícula falsa para huir. En el registro de su domicilio, se encontraron inhibidores, ganzúas y matrículas falsificadas. El robo, que ocurrió el 4 de septiembre, resultó en el hurto de 3.200 euros en efectivo. Las investigaciones se centraron en las cámaras de seguridad desde Alicante hasta Valencia Sur.

Llevaba 21 años robando por toda Europa gracias al uso de nueve identidades falsas, pero este martes se ha acabado su periplo del delito, porque ha sido detenido en Gandía. La Guardia Civil ha conseguido arrestar a este fugitivo búlgaro, junto a otro hombre, tras cometer un nuevo robo con fuerza.

Su último delito fue captado por unas cámaras de seguridad. Gracias a ellas, se le pudo captar robando en una farmacia de Tavernes de Valldigna, en Valencia. Además, usaron un coche robado en Gandía y con matrícula falsa para poder huir del lugar. Así lo ha confirmado el Instituto Armado en un comunicado.

A la hora de realizar el registro, los agentes de la Guardia Civil encontraron dentro del domicilio del fugitivo todo tipo de inhibidores, ganzúas y matrículas robadas o falsificadas. Las dos personas detenidas son de Bulgaria, tienen 49 y 53 años y un largo historial de delitos a sus espaldas

El pasado 4 de septiembre, sobre las 5:45 horas, se produjo un robo con fuerza en dicha farmacia valenciana. La propietaria pudo grabar el coche con el que presuntamente escapaban. En él había tres ocupantes armados con una pata de cabra y una maza de demolición.

Para acceder al local, emplearon el gato de un coche para reventar la persiana de acceso y descolgar la puerta de entrada. Después, forzaron la caja registradora de seguridad y arrancaron los sistemas de alarma. Sustrajeron un total de 3.200 euros en efectivo.

Las pesquisas se centraron en el visionado de cámaras de seguridad desde Alicante hasta Valencia Sur, que permitió localizar el vehículo utilizado en el robo accediendo en varias ocasiones a Gandía. Finalmente, este ladrón que se ocultaba tras nueve identidades ficticias ha sido detenido en esa localidad de la provincia de Valencia.

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