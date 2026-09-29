Alicia del Río, del Sindicato de Inquilinas, define como "jugarreta vergonzosa" la división del decreto de vivienda: "Es una especie de cálculo partidista"

Andrea Ropero habla en plena acampada de Sol con Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, que asegura que el próximo paso de la movilización es "que el viernes ningún diputado pueda irse de rositas si vota en contra de que las familias de este país tengan estabilidad".

Desde una abarrotada acampada de Sol, Andrea Ropero entrevista a Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, para analizar los dos reales decretos sobre vivienda aprobados en el Consejo de Ministros.

Alicia asegura que "la lucha sigue" en Sol porque "hemos visto que el poder popular hace que avancemos en derechos que creíamos imposibles y que logremos historias como la que hemos conseguido con Maricarmen" al detener su desahucio, algo que considera "histórico".

"Hemos conseguido en cinco días de movilizaciones algo que el Gobierno no ha hecho en ocho años de legislatura", comenta la portavoz, que sin embargo cataloga de "jugarreta vergonzosa" el hecho de que el decreto se haya dividido en dos.

"Trocearlo es una especie de cálculo partidista, de ver si así se cae uno y el otro se aprueba", afirma del Río, que tiene claro que, aunque no se aprueben los alquileres indefinidos la próxima semana, van a seguir "avanzando en un programa que amplíe derechos en materia de vivienda", porque "la sociedad de Madrid y la española quiere que la vivienda sea un derecho y no un negocio".

La acampada, señala, "es una herramienta, no un fin en sí mismo" y asegura que su próximo paso es "que el viernes ningún diputado pueda irse de rositas si vota en contra de que las familias de este país tengan estabilidad".

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