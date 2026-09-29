José Ignacio García (Adelante Andalucía) señala los 'peros' de los decretos de la vivienda: "Es una auténtica jugada tramposa por parte del Gobierno"

García ha asegurado que las medidas aprobadas este martes en el Consejo de Ministros no van "a bajar el precio de la vivienda" y no van a "evitar desahucios": "Tiene fecha de caducidad y es una auténtica estafa".

PSOE y Sumar han aprobado en el Consejo de Ministros celebrado este martes dos Reales Decretos-ley para afrontar el problema de la vivienda en España. En una negociación que se ha mantenido hasta última hora entre los socios del Gobierno de coalición y las fuerzas parlamentarias, finalmente se ha optado por hacer dos decretos, dejando el segundo únicamente para la renovación automática de los alquileres.

En cuento al primero, según ha podido saber laSexta, el Gobierno quiere trasladar la idea de que los pequeños propietarios van a salir beneficiados. Para ello, van a haber bonificaciones fiscales de hasta el 100% si congelan o bajan la renta a sus inquilinos.

Tras conocer esta noticia, José Ignacio Garcia, de Adelante Andalucía, ha señalado que en España "tenemos un problema y es que el mercado actualmente está absolutamente intervenido". "Lo que pasa es que está intervenido en favor de los grandes propietarios, en favor de los fondos de inversión, en favor de los fondos buitre, a través también de esas exenciones fiscales", ha apuntado.

"Nosotros, y creo que el movimiento de la vivienda, lo que estaba pidiendo no es un decreto absolutamente yo creo que decepcionante, aparte de caótico, de que hasta ahora no esté escrito, de que no se sepa qué es lo que pasa. Todos esos temas de forma, aparte de tramposo, esa idea de dividir el decreto en dos partes, una parte la que quiere Junts y otra mínima parte de lo que pide el movimiento de vivienda, que saben que no se va a aprobar", ha afirmado.

Además, ha agregado que, "aparte de todas esas cuestiones de forma, lo que están haciendo es una auténtica jugada tramposa por parte del Gobierno, con un decreto que no va a bajar el precio de la vivienda".

Así, ha asegurado que "esa es la verdadera cuestión del problema". "No va a bajar el precio de la vivienda, no va a evitar los desahucios. La medida tiene fecha de caducidad y es una auténtica estafa a miles y miles y miles de personas que por toda la geografía española están pidiendo medidas estructurales".

Para lograr un acuerdo, ha señalado que lo que habría que hacer es darle la vuelta: "¿Por qué el Gobierno no tensa a Junts? ¿Por qué el Gobierno siempre tiene que tensar a la izquierda? ¿Por qué no le dice a Junts: 'no, esto no se puede'? ¿Por qué no le dice a Junts: "No, es que tenéis que retrataros, es que tenéis que asumir vosotros las contradicciones'". "Porque se supone que esto es un gobierno progresista, se supone", ha expresado.

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