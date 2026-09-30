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Sigue la última hora del 'decreto Maricarmen' para regular la vivienda en España

Crisis de la vivienda

Mónica García cree que "la sociedad se ha roto" tras el desahucio de Maricarmen: "Las movilizaciones nos piden un cambio de modelo"

¿Qué ha dicho? La ministra considera que las protestas lideradas por el Sindicato de Inquilinas en toda España "han hecho posible que tengamos dos herramientas más para proteger el acceso a la vivienda".

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha mostrado este martes su apoyo a las movilizaciones y a las campañas que se multiplican en muchas ciudades españolas para exigir el derecho a la vivienda y en apoyo a Maricarmen, la anciana desahuciada en Madrid. Y es que considera que, gracias a las movilizaciones lideradas por el Sindicato de Inquilinas, "se ha hecho posible que tengamos dos herramientas más para proteger el acceso a la vivienda".

Según ha explicado en una entrevista a laSexta, los dos decretos que han nacido este martes del debate del Consejo de Ministros y con el resto de formaciones, "son el principio de casi todo". Coinciden con las protestas ciudadanas, un punto que Mónica García ha querido destacar. Porque, según ha dicho, hay que agradecer a los ciudadanos que se movilizan y a los medios que les dan cobertura y han puesto su discurso en torno a la cuestión. En este ambiente, cree que "podremos conseguir cortar la sangría que ya supone el primer drama de nuestro país": la vivienda.

Preguntada por si el Gobierno puede contar con el apoyo de Junts para la aprobación de los dos decretos el próximo viernes en el Congreso de los Diputados, García ha respondido: "Espero que nos aprueben los dos, que son de sentido común".

Porque uno de ellos incluye "medidas urgentes", las mismas que llevaron en dos ocasiones a votación hace meses y, recuerda, "tiraron las derechas". Pero también porque hay un segundo "decreto estructural, que todavía puede que sea más importante" pues es el que puede parar la especulación. Sin olvidarnos, puntualiza, de que dará tranquilidad por igual a ciudadanos y propietarios.

"Los propietarios no están en peligro en ningún caso", pero sí que lo están las familias que pueden ser expulsadas de sus casas y los jóvenes, que no pueden emanciparse. Por ello, defiende e insiste en que "necesitamos un torniquete con medidas", pero para ir preparándonos para las medidas estructurales que "cambien de un modelo especulativo" a uno en el que la vivienda es un derecho fundamental.

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