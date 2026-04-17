Arquitecta y amiga de una de las hijas del alcalde: así es Rocío Gómez, la concejala de Urbanismo que accedió a una VPP en Alicante

Equipo de Investigación localiza a la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, que se encuentra en el centro del escándalo de las VPP de Alicante. En este vídeo le preguntan si tenía información privilegiada o si piensa devolver la vivienda.

Cuando estalla el escándalo de las viviendas de protección pública de Alicante, el foco ya no está solo en la cooperativa, sino que alcanza al Ayuntamiento de la ciudad, y más concretamente a su concejala de Urbanismo, Rocío Gómez.

La periodista Mercedes Gallego explica que se trata de una arquitecta de 30 años que es "amiga de una de las hijas del alcalde y una de las apuestas del equipo de Gobierno de Luis Barcala".

El alcalde la coloca al frente de Urbanismo, cargo que ocupa durante dos años y medio. En sus redes defiende la construcción de vivienda protegida.

Dos meses después de uno de sus mensajes, la concejala de Urbanismo escritura, junto a su marido, un piso en la quinta planta del bloque uno de la urbanización 'Les Naus'. Pagan 240.000 euros e incluye dos plazas de garaje y un trastero. Su suegro consigue otro de estos pisos, así como la expareja de su hermano.

Rocío Gómez solicita la vivienda antes de entrar en política, pero cuando ya es concejala declara ingresos de más de 67.000 euros al año. Son 18.000 euros por encima del límite permitido para acceder a esta vivienda protegida. Un día después de estallar el escándalo, dimite.

Los reporteros de Equipo de Investigación consiguen localizarla para preguntarle si contaba con información privilegiada, por qué dimitió si, según ella, todo era legal y si tiene pensado devolver la vivienda. La exconcejala prefiere no responder.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El pelotazo de la vivienda pública' en atresplayer.