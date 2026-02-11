La abstención como única opción para frenar a Vox en las autonomías y de la que todo el mundo huye entre matices del PP y "no es no" del PSOE nacional

Entre líneas El PSOE y el PP se acusan mutuamente de alimentar a Vox y ninguno cede en la posibilidad de abstenerse para facilitar que gobierne la lista más votada.

Los últimos resultados de las elecciones autonómicas han puesto sobre la mesa una opción clara que evitaría la entrada de Vox en los gobiernos, pero que ningún partido acaba de apoyar: la abstención. Antes de las inminentes investiduras de los presidentes regionales, cabe plantearse si el PSOE se abstendría para permitir gobiernos en solitario del PP, pero también si los populares lo aceptarían o prefieren meter sí o sí a la ultraderecha en sus gobiernos.

Preguntado por laSexta sobre si el PP quiere la abstención de los socialistas en Extremadura, el secretario general del PP, Miguel Tellado, se ha limitado a responder este miércoles que "eso ya está explicado" y ha evitado dar más aclaraciones.

Así las cosas, no parece muy factible esta posibilidad que determinará los ejecutivos de, por el momento, Extremadura y Aragón. Sin embargo, en las últimas horas el PP ha sembrado la duda y han dado versiones cambiantes sobre su postura.

Dudas en el PP

Este miércoles por la mañana, fuentes de la dirección nacional se mostraron abiertas a una abstención socialista en Extremadura ante el temor a una repetición electoral, que habitualmente no supone cambios en los resultados.

Según indicaron a laSexta, Génova prefería la abstención del PSOE para que fuese investida Guardiola a un Gobierno de coalición con Vox en Extremadura. Afirmaron textualmente que si los socialistas "quieren frenar a la extrema derecha, el camino es investir a Guardiola".

Pocas horas más tarde, matizaron sus palabras y declararon a laSexta que su deseo es un gobierno en solitario pero que, como es inviable obtener la abstención de Vox o PSOE a cambio de nada, "la única opción es explorar otras opciones como, por ejemplo, poder abrir los gobiernos en coalición con Vox".

Concretamente en Extremadura, Vox ya ha pedido cuatro consejerías como parte de un acuerdo de gobierno: las de Economía, Agricultura, Industria e Interior. Todavía se desconoce si Guardiola, que siempre ha sido muy crítica con el partido de ultraderecha, pero que igualmente ha gobernado con él durante dos años, cumplirá con sus exigencias.

En el caso de Aragón, Jorge Azcón ha sido tajante: prefiere pactar con Vox en Aragón. "No voy a pedir abstención al PSOE porque dijeron que no estaban dispuestos. Aunque Alegría no hubiera dicho eso, no la habría pedido porque no quiero depender del PSOE: es una caricatura. Alegría ha venido a defender los intereses de Sánchez y no quiero que mi gobierno dependa de nada en lo que tenga que ver Sánchez", ha declarado este miércoles.

El PSOE recupera el "no es no"

Por su parte, los socialistas, pese a su constante crítica a la formación de Santiago Abascal, también han sido claros: ni muertos se abstendrán. Recuperan así su política de "no es no" que ya aplicaron en 2015 y 2016 con Mariano Rajoy.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha criticado que "el PP ha elegido a Vox y nadie ha llamado al PSOE". Además, fuentes socialistas han comentado a laSexta que ellos son la "alternativa al PP" en Extremadura, no "su muleta".

Han recordado que ofrecieron su apoyo a Guardiola para sacar adelante los presupuestos en esa comunidad y evitar el adelanto electoral y ella les rechazó. Asimismo, han advertido que es normal que esté "nerviosa" porque como su negociación con Vox encalle, Feijóo podría prescindir de ella.

Mano tendida en Castilla y León

Más allá de Ferraz y de Moncloa, hay rendijas que sí dan pie a la abstención. El socialista Antonio Rodríguez, alcalde de Mérida, lo ha propuesto en Extremadura.

También el candidato socialista a las elecciones de Castilla y León, Carlos Martínez, ha ofrecido ayudar al popular Fernández Mañueco a gobernar sin Vox. Eso sí, ha puesto como condición que, en caso perder, Mañueco permita gobernar a la lista más votada.

Martínez querría evitar así lo que ocurrió en 2023 en Extremadura cuando el PSOE pidió la abstención del PP para facilitar su gobierno tras ganar las elecciones autonómicas, pero el PP se negó y optó por pactar con Vox.

