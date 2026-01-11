Abascal ve "necesario" que Vox esté en la Junta de Extremadura con una vicepresidencia y varias consejerías

¿Qué ha dicho? El líder de la formación de ultraderecha asegura que tendrán una representación en dicho Gobierno "acorde a los votos", con el objetivo de "garantizar que se producen los cambios deseados".

Santiago Abascal, líder de Vox, ha manifestado la necesidad de que su partido forme parte del Gobierno de la Junta de Extremadura tras las elecciones en las que María Guardiola, del PP, ganó sin lograr mayoría absoluta. Abascal insiste en que para asegurar los cambios que Vox desea, necesitan una vicepresidencia y varias consejerías proporcionales a su representación electoral. Ha citado como ejemplo los pactos en la Comunidad Valenciana, destacando que esas políticas requieren el presupuesto adecuado para que Vox las ejecute. Además, ha aclarado que su objetivo no es solo obtener cargos, sino implementar políticas concretas, y ha afirmado que aspira a ser presidente del Gobierno para liderar un cambio en España.

"Hay que estar en el Gobierno para garantizar que se producen los cambios que nosotros queremos. Con una vicepresidencia que tenga sus consejerías y que sean proporcionales a nuestra representación en las elecciones", ha expuesto en una entrevista a 'OK Diario' que recogen en Europa Press.

Abascal ha puesto de ejemplo los pactos alcanzados en otros lugares "como la Comunidad Valenciana" y apunta: "Esas son las políticas adecuadas, con el presupuesto preciso para que seamos nosotros los responsables de ejecutar las políticas de Vox".

Abascal, en sus palabras, ha considerado que el PP les engañó y que por ello tuvieron que salir de las autonomías. Ahora, sin embargo, afirma que hay "una nueva relación de mayorías" tras las nuevas elecciones: "Dicen que no queremos gobernar porque han esparcido un bulo, pero no es una cuestión de consejerías, de números o de tener una vicepresidencia. Esto va de hacer políticas concretas".

"Tienen que producirse cambios que tienen que ver con la reindustrialización, con la oposición al Pacto Verde, con la oposición a las políticas migratorias, con la rebaja fiscal y con el fin del gasto político. Si se produce estando fuera del Gobierno y podemos tener confianza no es necesario estar, pero en este caso consideramos que sí lo es", ha insistido.

En ese sentido, le ha mandado un mensaje a Feijóo, a quien ha dicho que su máxima aspiración "no es una vicepresidencia": "Yo quiero ser presidente del Gobierno y quiero liderar un gran cambio en España".

