3 de mayo, la fecha límite para que Guardiola y Azcón pacten con Vox y cierren sus gobiernos en Extremadura y Aragón

¿Por qué es importante? El 3 de marzo coincide que la Junta de Extremadura y las Cortes de Aragón tienen que quedar constituidas. Si no lo hacen, se activa un periodo de dos meses para constituir los gobiernos. En caso de no lograrlo, habrá repetición electoral.

María Guardiola y Jorge Azcón enfrentan un plazo hasta el 3 de mayo para formar gobierno en Extremadura y Aragón, respectivamente, evitando así una repetición electoral. Ambos deben pactar con Vox, que busca entrar en el Gobierno regional, especialmente en Aragón. En Extremadura, Guardiola tiene hasta el 3 de marzo para lograr una mayoría absoluta o enfrentarse a una nueva votación 48 horas después. En Aragón, Azcón necesita mayoría absoluta en una primera votación o mayoría simple en una segunda. Si en dos meses no se logra un acuerdo, se disolverán las Asambleas. Esta situación podría coincidir con las elecciones en Andalucía en junio.

3 de mayo. Ese es el día límite para que María Guardiola y Jorge Azcón cierren sus gobiernos en Extremadura y Aragón si no quieren que se produzca una repetición electoral. Ambos tendrán que pactar con Vox necesariamente, una ultraderecha que ya ha dejado claro que, al menos en Aragón, quiere entrar en el Gobierno regional.

Esta circunstancia se da por los distintos tiempos que marcan las leyes en ambos territorios. Empezando por Extremadura, que celebró sus elecciones el 21 de diciembre, tiene este martes un día clave porque el titular de la Asamblea regional, Manuel Naharro, propone a María Guardiola para seguir al frente del Gobierno autonómico, cuyo pleno de investidura tiene como fecha límite el 3 de marzo.

Ese mismo día se celebrará la sesión plenaria para constituir las Cortes de Aragón, siendo el presidente de las mismas quien proponga un candidato. Azcón requerirá de una mayoría absoluta en la primera votación para ser investido; en caso de no lograrlo, habrá una segunda votación 24 horas después que tendrá que ganar por mayoría simple. Si pasados dos meses (en ese 3 de mayo) Azcón no consigue recabar los apoyos necesarios, las Cortes quedarán disueltas.

En el caso de Extremadura ocurre algo similar. Guardiola deberá conseguir una mayoría absoluta en el pleno del 3 de marzo y, en caso de no obtenerla, la asamblea extremeña celebrará una nueva votación 48 horas después de la primera, donde resultaría elegido quien obtenga la mayoría simple en la segunda votación.

El proceso de investidura podrá repetirse cuantas veces lo considere oportuno el presidente de la Asamblea, pero si en el plazo de dos meses a partir de la primera votación, ninguno de los candidatos hubiera sido elegido presidente, la Asamblea quedará disuelta y su Diputación Permanente procederá a convocar nuevas elecciones, desembocando, de nuevo, en ese dichoso 3 de mayo.

Con las elecciones en Andalucía a la vuelta de la esquina

En caso de llegar a ese escenario se daría una situación complicada de encajar por el PP. De llegar a ese 3 de mayo, estas hipotéticas repeticiones electorales en Extremadura y Aragón coincidirían con las elecciones que se celebrarán en Andalucía, que todavía no tienen fecha cerrada pero que se espera que sean en torno a junio.

En una comparecencia tras la Junta Directiva Nacional del PP celebrada este lunes, Alberto Núñez Feijóo pidió a Vox "responsabilidad" y "no bloquear una alternativa". "Vox no puede convertirse en un muro porque los españoles no han votado eso (...). Aquí se respeta lo votado, no se gobierna para la minoría. Se gobierna para todos los españoles", advirtió el líder del PP.

Lo cierto es que Vox es un partido que desorienta a los barones 'populares'. Este lunes, a las puertas de la sede de Génova, los presidentes autonómicos del PP han valorado cómo tienen que relacionarse con la ultraderecha. Y las respuestas, con matices, son diferentes para una misma pregunta. Mientras Azcón recordaba que ya había gobernado con Vox y que son ellos los que tienen que ver si "están dispuestos a asumir responsabilidades", Guardiola afirmaba no "estar mirando" a la formación de Abascal. En cambio, Alfonso Fernández Mañueco, que también afronta las próximas elecciones en Castilla y León del 15 de marzo, ha apuntado que desde el partido ultraderechista "dejaron el trabajo a medias" cuando se fueron de su gobierno.

