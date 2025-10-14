Ábalos solicita un abogado de oficio para su declaración en el Supremo

El contexto El exministro anuncia esta decisión después de haber comunicado que había prescindido de los servicios del que hasta ahora era su abogado, José Aníbal Álvarez, por, según expresó, "diferencias irreconducibles".

José Luis Ábalos ha solicitado un abogado de oficio para su declaración en el Tribunal Supremo, tras prescindir de su letrado anterior, José Aníbal Álvarez, debido a "diferencias irreconducibles". Ábalos explicó que estas diferencias han deteriorado la relación de confianza necesaria con su abogado, lo que le llevó a preparar su declaración por sí mismo. La Fiscalía Anticorrupción está a la espera de las declaraciones de Ábalos y Koldo García, previstas para el 15 y 16 de octubre, para decidir si pide prisión provisional. El juez los citó tras un informe de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial del exministro y su vínculo económico con su exasesor.

José Luis Ábalos ha solicitado un abogado de oficio para su declaración en el Tribunal Supremo. Así lo ha confirmado él mismo a través de sus redes sociales después de que se diese a conocer que había prescindido de los servicios del que hasta ahora era su letrado José Aníbal Álvarezescasos días antes de su nueva declaración ante el juez por el caso Koldo.

"Dada mi voluntad de cumplir con mi comparecencia ante la Sala II del Tribunal Supremo a fin de prestar declaración mañana día 15 de octubre de 2025, y dado también que en el día de ayer he renunciado a la asistencia de quien hasta ahora ejercía la representación de mi defensa, en tanto en cuanto no designe un nuevo abogado, he tenido a bien solicitar al Tribunal Supremo un abogado de oficio para que me pueda asistir en el día de mañana", ha publicado en sus redes sociales.

En el escrito que presentado al Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso laSexta, recoge que "solicita del Juzgado se libre de oficio al ilustre Colegio de Abogados de Madrid, a fin de que le sea designado, le defienda en estas actuaciones y le asista a las declaraciones acordadas practicar".

El exministro comunicó que la decisión de haber prescindido de su abogado se debía a "diferencias irreconducibles". Sobre este asunto, en el documento al que tuvo acceso laSexta, precisó que las diferencias con su letrado, "lejos de constituir una circunstancia puntual en el tiempo, se han convertido en una constante".

Por ello, el diputado entendía que se hacía "inviable el mantenimiento de la asistencia letrada, pues se ha producido un deterioro irreversible de lo que debiera ser una relación basada en la confianza".

Ábalos incidió en que la consecuencia de dichas diferencias es que, "tras distintos episodios de desacuerdo, acompañado del ambiente generado en el contexto de los medios de comunicación", la relación con su abogado se ha visto "interrumpida" hasta el punto de que él, en calidad de investigado, ha tenido que "preparar" su declaración por sí mismo.

Precisamente, la Fiscalía Anticorrupción está a la espera de escuchar las declaraciones de José Luis Ábalos y Koldo García, previstas para los próximos días 15 y 16 de octubre, respectivamente, para decidir si pide para ellos prisión provisional.

Así lo trasladaron fuentes fiscales a laSexta, después de que el juez les citara de nuevo a raíz del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que desglosa la situación patrimonial del exministro de Transportes y su vinculación económica con el que fuera su asesor.

