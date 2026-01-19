Abascal usa el accidente de tren para enfangar el tablero político cargando contra el Gobierno

¿Qué ha dicho? Santiago Abascal ha expresado en su perfil de X que "el colapso de un gobierno mafioso está amenazando de colapso a todo el Estado tanto a nivel nacional como internacional".

Vox es la única formación política que ha utilizado el trágico accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, para criticar al Gobierno. Santiago Abascal, líder del partido, afirmó en X que "nos gobierna el crimen, la mentira y la traición", responsabilizando al Ejecutivo de Pedro Sánchez de un supuesto colapso del Estado. Esta postura contrasta con la del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha evitado la confrontación, destacando la cooperación con el Gobierno central. Moreno subrayó la importancia de trabajar juntos en situaciones como esta, elogiando la colaboración entre la Junta y Moncloa.

Vox es la única formación política que está utilizando una tragedia como es el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que por el momento deja 39 muertos Y 33 desaparecidos para enfangar e ir al ataque contra el Gobierno.

En una publicación en su perfil de X, el líder del partido, Santiago Abascal, ha expresado que "nos gobierna el crimen, la mentira y la traición a los intereses del pueblo". "El colapso de un gobierno mafioso está amenazando de colapso a todo el Estado tanto a nivel nacional como internacional", ha manifestado el presidente del partido de extrema derecha, el único que no ha cancelado su agenda política para este lunes.

De esta forma, Abascal intenta señalar al Ejecutivo de España y a Pedro Sánchez sin conocer los resultados de la exhaustiva investigación que se tiene que llevar a cabo en un accidente como este para conocer sus causas.

Precisamente, esta posición del líder de Vox contrasta con la del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien este lunes ha querido alejar el fantasma de la confrontación con el Gobierno, y ha destacado que está "en contacto con Sánchez y Puente".

"Estamos dando lo mejor de nosotros", ha manifestado el político del PP, al tiempo que ha señalado que "la cooperación ha sido buena, que es lo que tiene que ser cunado hay una situación de este tipo". "No se entendería que fuera de otra manera", ha apostillado el presidente andaluz en referencia al trabajo conjunto de la Junta con Moncloa ante la tragedia en Adamuz.

