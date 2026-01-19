Juanma Moreno aleja el fantasma de la confrontación con el Gobierno: "Estoy en contacto con Sánchez y Puente, estamos dando lo mejor de nosotros"

"La cooperación ha sido buena, que es lo que tiene que ser cunado hay una situación de este tipo, no se entendería que fuera de otra manera", afirma el presidente andaluz sobre el trabajo conjunto de la Junta con Moncloa ante la tragedia en Adamuz.

El Gobierno y la Junta de Andalucía trabajan conjunta y coordinadamente para responder con la mayor efectividad posible a la tragedia de Adamuz. Así lo destaca el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, que asegura en Al Rojo Vivo que, a diferencia de situaciones anteriores, las administraciones dependientes del PSOE y el PP están operando al unísono y sin fisuras ante la emergencia.

"Cuando sucede una catástrofe así todo debemos cooperar", asegura Moreno, dejando claro que "desde anoche estamos contacto con Óscar Puente, con el presidente del Gobierno y con el rey": "Todos hemos puesto lo mejor de nosotros mismos para que esto salga bien".

Además, el dirigente 'popular' sostiene que, además de buena voluntad, el Gobierno central está respondiendo con eficacia a las demandas de la Junta: "La cooperación ha sido buena, que es lo que tiene que ser cunado hay una situación de este tipo, no se entendería que fuera de otra manera".

Teme "una tragedia mayor"

Moreno asegura que hay un gran temor a que el número de fallecidos aumente, ya que "ahora se están extrayendo algunos de los cadáveres que todavía quedan dentro".

"El momento más importante va a llegar ahora, porque acaba de llegar la maquinaria pesada para elevar los tres primeros vagones del Alvia para ver qué hay ahí. Nos tememos que haya personas fallecidas en esos vagones", añade el presidente andaluz, que tras visitar el lugar del accidente asegura estar "impactado por las imágenes" que vio durante la madrugada.

En consecuencia, Moreno añade que "todo parece indicar que la tragedia va a ser mucho mayor", ya que "hay una zona donde no se puede acceder y probablemente pueda aumentar el número de fallecidos".

Mientras avanzan las tareas de los equipos de emergencias, el mandatario andaluz asegura que su prioridad en estos momentos es "identificar a los fallecidos para poder trasladárselo a los familiares", aunque explica que "no va a ser sencillo". "Todo parece indicar que la tragedia va a ser mucho mayor, hay una zona donde no se puede acceder y probablemente pueda aumentar el número de fallecidos", concluye Juanma Moreno su entrevista en Al Rojo Vivo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.