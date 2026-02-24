Ahora

Durante una llamada telefónica

Feijóo habla con Marco Rubio y le traslada que España será un país "fiable" para sus aliados

Los detalles El líder del PP mantuvo una llamada telefónica con Marco Rubio, que duró cerca de media hora, en la que le trasladó la importancia de que Europa y EEUU mantengan una posición unida en defensa de la paz.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, con quien realizó un repaso de las relaciones bilaterales entre España y el país norteamericano.

El líder del PP se ha comprometido, además, a priorizar el vínculo trasatlántico y el refuerzo de la seguridad de Occidente frente a las actuales amenazas.

Durante la conversación, que duró casi media hora según han detallado fuentes del PP, Feijóo le ha confirmado a Marco Rubio que su propósito en materia exterior es que España "sea un país fiable para sus aliados", según ha indicado también el propio jefe de la oposición en un mensaje en 'X'.

Además, le ha trasladado su compromiso de que cuando llegue al Gobierno priorizará el "fortalecimiento del vínculo transatlántico y el refuerzo de la seguridad de Occidente frente a las actuales amenazas".

Ambos han intercambiado impresiones sobre la situación en Hispanoamérica, especialmente en lo relativo al "objetivo común", según las fuentes del PP, de que "Venezuela pueda vivir bajo una democracia plena".

En relación con este país, el presidente del Partido Popular le ha agradecido al secretario de Estado norteamericano el "esfuerzo" realizado por su país para "avanzar" en este propósito que el PP, argumentan, ha perseguido activamente durante los últimos años.

Además, y coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado el "firme respaldo" de España a la soberanía e integridad territorial de Ucrania y la necesidad de que Europa y Estados Unidos mantengan una "posición unida y decidida en defensa de la paz, la libertad y la seguridad del continente europeo".

