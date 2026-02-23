PP y Vox citan en la comisión de la DANA en Les Corts al agitador ultra Rubén Gisbert, autor del bulo del parking de Bonaire, y le equiparan con las víctimas

El contexto Este difusor de mentiras se hizo famoso al publicarse un vídeo en el que se revolcaba en el barro antes de hacer una conexión en directo para que pareciese que había estado ayudando a los vecinos afectados por las inundaciones.

El Partido Popular y Vox han permitido que Rubén Gisbert, conocido por difundir bulos durante la DANA, comparezca en la Comisión de Investigación en las Corts Valencianas. Gisbert, que se hizo pasar por periodista tras el temporal y creó la asociación "Solo el pueblo salva al pueblo", difundió falsedades sobre la inacción del Estado y situaciones falsas, como la existencia de "cientos de muertos" en un parking. Además, es conocido por sus posturas prorrusas y por negar la matanza de Bucha. La decisión de PP y Vox ha generado polémica al equiparar a Gisbert con las víctimas reales de la tragedia.

Que un agitador de bulos que difundió noticias falsas sobre la DANA comparta espacio con las víctimas. Es lo que Partido Popular y Vox han querido que pase este martes en la Comisión de Investigación que se está llevando a cabo en las Corts Valencianas al citar como compareciente a Rubén Gisbert, el propagandista que se rebozó en el barro tras el temporal para hacerse pasar por periodista.

El resquicio legal que la derecha y la ultraderecha han encontrado para que Gisbert comparezca en esta comisión ha sido proponer que todas las asociaciones de víctimas y afectados registradas participen en la sesión, y Gisbert puede hacerlo ya que, tras la tragedia, creó una asociación llamada "Solo el pueblo salva al pueblo", la cual utilizó para difundir bulos sobre una supuesta inacción del Estado para hacer frente a las consecuencias de la riada.

La imagen en la que aparece revolcándose en el barrole hizo convertirse en una de las caras más famosas de España en los días siguientes, pero no fue una acción aislada. Rubén Gisbert también fue el origen del bulo que aseguraba que había "cientos de muertos" en el parking del centro comercial Bonaire basándose en unos supuestos tickets que, en realidad, no existían.

También originó una noticia falsa que decía que una residencia de mayores tenía "a sus ancianos abandonados" tras las inundaciones, algo que fue desmentido por un trabajador del centro en laSexta, que denunció que Gisbert jugase con el dolor de centenares de personas "por un like".

Pero la figura de Rubén Gisbert como difusor de bulos no surgió en la DANA. Este influencer prorruso ha llegado a culpar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de las muertes de los civiles en su país durante la guerra, asegurando que es un "genocida". De hecho, negó la matanza de Bucha, en la que más de 400 civiles fueron asesinados vilmente por el Ejército ruso en esta localidad de la periferia de Kyiv. "Lo de Bucha puede que fuera algo preparado y cometido por los propios ucranianos", aseguró Gisbert en sus redes sociales. Además, aseguró que la invasión de Ucrania y las masacres perpetradas por Rusia no fueron una decisión de Vladímir Putin, sino que el presidente ruso fue un mero pasajero que fue "empujado" por la OTAN.

En las próximas horas, PP y Vox permitirán que este agitador ultra y mentiroso profesional que utilizó a los muertos de la DANA para hacer negocio se equipare con las víctimas.

