Abascal se apunta otro tanto en Aragón: PP y PSOE se culpan de la 'victoria' de Vox mientras que la abstención de CHA y Existe para impedir que gobierne no cala

Como ya hizo en las elecciones extremeñas del pasado diciembre, Vox ha duplicado sus escaños en Aragón. Ha pasado de siete a 14 asientos, lo que le otorga aún más fuerza sobre el futuro gobierno de Jorge Azcón en la región. Ante esta crecida, el PP y el PSOE se culpan mutuamente de alimentar a la ultraderecha, mientras que CHA ha descargado abtenrse para facilitar un gobierno alternativo solo del PP, tal y como ha sugerido Aragón Existe.

Ni el PSOE agitando el fantasma de Vox y advirtiendo de que "la ultraderecha es un partido que ha hecho del odio y de la división su estrategia política", ni el PP mimetizándose con la extrema derecha y haciendo actos con agitadores como Vito Quiles han logrado frenar el avance de Vox.

"Ha ganado el decir sí al sentido común y no a la estafa del bipartidismo", afirmó el domingo el diputado de Vox, Alejandro Nolasco.

En Aragón, la extrema derecha se ha convertido en el partido más votado en 41 municipios, cuando hace dos años solo lo era en seis. El presidente de la formación, Santiago Abascal, ha celebrado este lunes que "los ciudadanos han dicho claramente que quieren el doble de Vox".

Por su parte, el PP ha vuelto a ganar las elecciones, pero ha perdido dos escaños. Azcón ha justificado la subida de Vox aludiendo a la "política de polarización del PSOE y del presidente del Gobierno que alimenta a Vox".

Los de Feijóo han señalado claramente a Pedro Sánchez como el responsable del crecimiento de la ultraderecha. "Lo que estamos viviendo por parte del Gobierno de España (...) es un muro que alimenta la posición que Vox defiende", ha reiterado Azcón este lunes en una entrevista en Onda Cero.

Los reproches son mutuos entre los socialistas y los populares. El PSOE ha acusado directamente a Feijóo de hacerle la campaña a la ultraderecha. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha asegurado que el líder del PP "es el mejor jefe de campaña de Abascal".

"Vox crece con el PP y se multiplica con Feijóo. Como los gremlins, Feijóo da de comer a Abascal. Feijóo es 'pagafantas' de Vox", ha asegurado. En la misma línea se ha posicionado Yolanda Díaz, que ha considerado que Feijóo "es la maquinaria de engorde de Vox".

"Tiene que repensar su estrategia. Es un nutriente de Vox", ha añadido la vicepresidenta segunda.

Sin opción de un gobierno sin Vox

La formación de Abascal ya ha reclamado al PP entrar en el ejecutivo y ahora mismo no hay ninguna otra alternativa si Azcón quiere gobernar. La Chunta Aragonesista (CHA), que también ha duplicado sus escaños pasando de tres a seis, ha rechazado tajantemente abstenerse para facilitar un gobierno en solitario del PP como había propuesto Aragón Existe (que ha perdido un escaño, bajando de tres a dos).

El candidato de CHA, Jorge Pueyo, ha declarado que "Chunta Aragonesista es un partido que va a liderar la izquierda de Aragón y que en ningún va a apoyar al PP".

"Yo no voy a cambiar los derechos sociales de los aragoneses por un kilómetro más de carretera", ha sentenciado. Asimismo, la número dos de CHA por Zaragoza, Isabel Lasobras, ha dejado claro que "no vamos a hacer ninguna abstención, no vamos a votar a favor, rotundamente no".

En declaraciones a los medios posteriores a una reunión del Consello Nazional de CHA, Lasobras ha sostenido que el PP "está desmantelando los servicios públicos, la educación, la sanidad, y Chunta Aragonesista siempre va a defender los servicios públicos".

Tomás Guitarte, candidato de Teruel Existe en Aragón, ha asegurado que la "Chunta Aragonesista tiene en sus manos con cierta aritmética que no gobernase Vox" y ha criticado que no lo impidan afirmando que "también viven de la polarización, también sacan rentabilidad a esa polarización".

Para Guitarte, "hay una cierta hipocresía en decir que viene la ultraderecha y tú que lo puedes evitar no hacer nada para evitarlo". "¿Por qué no lo evitas? Por puro interés partidista", ha expresado.

Pueyo ha respondido a estas declaraciones y ha defendido que "la hipocresía en este caso creo que iría más por apoyar unas políticas del PP que han privatizado la sanidad, la vivienda, la educación, que están completamente en las antípodas de Chunta Aragonesista".

