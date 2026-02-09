Azcón admite que el resultado del PP en las elecciones "no es redondo": "Hubiéramos preferido no perder dos escaños"

¿Por qué es importante? El presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, está más obligado que nunca a pactar con Vox, que ha pasado de 7 a 14 escaños.

Jorge Azcón, presidente de Aragón y candidato del PP, ha reconocido que el resultado electoral no fue "redondo", pero defiende la convocatoria de elecciones como un acto de respeto a la democracia. Aunque el PP perdió dos escaños, Azcón subraya que su partido es la única alternativa de gobierno. Ahora, busca negociar con un Vox fortalecido para asegurar la estabilidad en Aragón. Azcón también ha restado importancia a la presencia de Vito Quiles y 'Los Meconios' en el cierre de campaña, destacando su compromiso con el diálogo político. Además, señala que la izquierda aragonesa enfrenta su "peor momento político".

El presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, ha admitido que el resultado de las elecciones no ha sido "redondo". Sin embargo, ha asegurado que no se arrepiente de haberlas convocado.

"Si la pregunta es si me arrepiento: ¿cómo me voy a arrepentir de respetar las reglas de la democracia?", ha indicado en una entrevista en Onda Cero, asegurando que en sus cálculos estaba la posibilidad de ganar las elecciones como las han ganado. "Hubiéramos preferido no perder dos escaños, pero las elecciones las gana el PP y es única alternativa de Gobierno", ha destacado.

Azcón ha insistido en que en que la decisión de convocar elecciones se adoptó por coherencia política, recordando que el Ejecutivo autonómico no podía aprobar unos Presupuestos autonómicos, como ocurrió en Extremadura.

"Dijimos que si no se tenían Presupuestos había que convocar elecciones, y eso es lo que hemos hecho", ha explicado el candidato 'popular', añadiendo que cumplir con esas decisiones forma parte de "las reglas de la democracia".

El presidente del PP de Aragón ha puesto el acento en que su formación ha sido la ganadora de los comicios y ha reiterado que su partido "va a gobernar".

Ahora, le toca negociar la investidura o los Presupuestos con un Vox fortalecido, y es que ha doblado su número de escaños pasando de siete a 14. En ese sentido, Azcón ha insistido en la necesidad de encontrar puntos de unión para la estabilidad de Aragón.

En cuanto al resultado que ha obtenido Vox, ha apuntado al voto en clave nacional, destacando que se ha producido por el "enfado" contra Pedro Sánchez.

Justifica la presencia de Vito Quiles en el cierre de campaña del PP

El ahora presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón, ha restado importancia a la presencia del agitador de la extrema derecha, Vito Quiles, así como la del grupo 'Los Meconios' que actuó en el mismo acto de cierre de campaña del PP

Azcón ha defendido que Quiles le entrevistó en calidad de "medio de comunicación" y ha enmarcado ese encuentro dentro de las "más de 70 entrevistas" que asegura haber concedido durante la campaña electoral. En cuanto a la contratación del grupo musical 'Los Meconios', también presente en el acto, ha señalado que se trató de una decisión del equipo de campaña y ha matizado que "no es el grupo que yo más sigo".

"Toca ponerse en modo currar"

Jorge Azcón ha reconocido que, tras ganar las elecciones sin mayoría absoluta y perdiendo dos escaños respecto a las anteriores, se abre ahora una etapa en la que "toca arremangarse" y negociar con Vox para formar Gobierno.

De esta forma, en relación con la formación de mayorías, el presidente en funciones ha anunciado la apertura de un periodo de contactos con las distintas fuerzas políticas. Ha recordado que ya gobernó anteriormente con Vox y ha subrayado que ahora la cuestión es determinar si esa formación "está dispuesta a asumir responsabilidades". "En política hay que saber cuándo toca arremangarse, cuándo toca tomar decisiones y ponerse el modo de currar", ha indicado.

Azcón ha insistido en que las reglas de la relación con Vox no han cambiado respecto a las que fijó semanas atrás, basadas en el cumplimiento de la legalidad, las competencias y un "mínimo común". Ha recordado que, cuando no se dispone de mayoría absoluta, es necesario "ponerse de acuerdo con otras formaciones políticas para poder gobernar", subrayando que el resultado electoral es "inequívoco".

El dirigente aragonés ha defendido su trayectoria de diálogo y acuerdos con formaciones políticas diversas, tanto en etapas anteriores como alcalde de Zaragoza como durante la legislatura autonómica. "Tenemos la responsabilidad porque somos la fuerza más votada, pero siempre con las puertas del diálogo abiertas", ha añadido, asegurando que su objetivo en las próximas semanas será alcanzar acuerdos "pensando en lo mejor para Aragón".

Azcón destaca que es el "peor momento político" de la izquierda aragonesa

Además, Azcón ha apuntado que el bloque de la izquierda atraviesa "el peor momento político en la historia de Aragón", tanto por los resultados del PSOE como del conjunto de las fuerzas progresistas, una situación que, según ha señalado, también se ha visto en otras comunidades como Extremadura.

"Es irremediable no leer que la portavoz del Gobierno de Sánchez ha tenido el peor resultado en la historia del Partido Socialista en la comunidad autónoma. Si me apura esos 18 diputados que ha tenido el PSOE, es el peor resultado en la historia de la comunidad autónoma, coincidía en aquel momento con un Podemos en 14 diputados, con un Podemos en la extrema izquierda fuerte. Hoy eso no ocurre", ha apostillado.

