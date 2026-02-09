Vox exige al PP entrar en el Gobierno de Aragón y un viraje hacia la ultraderecha amenazando las políticas verdes y de inmigración

Los detalles El portavoz nacional del partido de extrema derecha ha adelantado que no descartan pedir una vicepresidencia y varias consejerías con "estructura y presupuestos para poder hacer políticas".

Vox ha dejado claro su objetivo tras las elecciones autonómicas en Aragón, donde ha duplicado su representación a 14 diputados. El partido busca formar parte del Gobierno con consejerías que tengan competencias reales y peso presupuestario, lo que podría amenazar políticas verdes y de inmigración. José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox, afirmó que podrían solicitar una vicepresidencia y varias consejerías con el fin de implementar sus políticas. Entre sus intereses destacan la oposición al Pacto Verde europeo, el control de la inmigración y la eliminación del "adoctrinamiento" en las aulas. Esto condiciona al líder del PP en Aragón, Jorge Azcón.

Vox lo ha dejado claro. Tras las elecciones autonómicas de este domingo, en las que consiguió 14 diputados, quiere formar parte del Gobierno de Aragón con consejerías con competencias reales y peso presupuestario que permitan "cambios" en las políticas que les interesan, amenazando así a las políticas verdes y de inmigración, entre otras.

Así lo ha trasladado este lunes el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, al ser preguntado sobre las pretensiones de su partido tras haber duplicado su fuerza en Aragón, donde ha pasado de tener siete a 14 diputados, condicionando más aún al líder del PP en la comunidad, Jorge Azcón, que ha perdido dos asientos al pasar de 28 a 26 escaños.

De esta forma, Fúster ha expresado que Vox no descarta pedir una vicepresidencia y varias consejerías, aunque, ha apostillado, con "estructura y presupuestos para poder hacer políticas" y no sólo "para figurar". "Queremos una responsabilidades muy claras con presupuestos muy claros para aplicar las políticas que queremos aplicar", ha destacado.

En lo referente a las competencias, el portavoz nacional del partido de extrema derecha ha señalado algunas de las áreas que tradicionalmente les interesan: la denuncia del Pacto Verde europeo, el combate a la inmigración "ilegal y desordenada", y el "cero adoctrinamiento en las aulas". "Y Azcón lo sabe de maravilla", ha alertado Fúster al líder de los 'populares' en Aragón, amenazando así a las políticas verdes y de inmigración en la comunidad autónoma.

Nolasco: "Hemos venido para cambiar las cosas"

Por su parte, el candidato de Vox a la presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, ha defendido la importancia de cambiar las políticas" en el Gobierno de Azcón. "No hablamos ni de carguitos, ni de sillones, ni de saraos. Hemos venido para cambiar las cosas, no vamos a defraudar a nuestros votantes", ha manifestado Nolasco durante una entrevista en el programa 'Espejo Público', de Antena 3.

Además, el líder de Vox en Aragón ha definido estos comicios como "extraños", ya que, ha dicho, el candidato del PP, Jorge Azcón, "no ha presentado Presupuestos y quería ir a elecciones porque sus 'gurús' les manifestaban cosas". "El tiro les ha salido por la culata", ha opinado al respecto el representante de Vox en la cámara aragonesa.

"En los debates que hemos tenido, ninguno de los candidatos ha hablado de inseguridad, de okupación, de bajada de impuestos... El PP dice que los va a bajar y no los baja. Luego no cumplen lo que dicen. Las carreteras de Aragón son las peores, la sanidad está colapsada...", ha criticado, a lo que ha añadido: "Cuando tú hablas de eso, conectas con la gente".

