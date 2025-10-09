Ahora

Desde París

Albares no descarta que España participe en una fuerza de paz en Gaza

Sí, pero El ministro de Exteriores ha aclarado que "estamos muy lejos de eso todavía", puesto que "ni siquiera está planteado algo así".

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a su llegada este jueves a la reunión ministerial para la paz en Gaza en París.El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a su llegada este jueves a la reunión ministerial para la paz en Gaza en París.Thomas Samson - EFE
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado este jueves que España "siempre ha estado dispuesta a participar en aquellas fuerzas de mantenimiento de la paz que tienen un mandato claro", abriendo la posibilidad de que las Fuerzas Armadas españolas se integren en una fuerza de interposición para velar por la tregua en Gaza, aunque añadió que "estamos muy lejos de eso todavía".

Así lo ha avanzado en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la reunión ministerial convocada en París sobre el plan estadounidense de paz para la Franja de Gaza que se celebra en París. Lo ha hecho, según ha recogido Servimedia, tras ser preguntado sobre la posibilidad de una participación de España en una posible fuerza de interposición en el enclave palestino.

Entonces, ha señalado que aunque "estamos muy lejos todavía de eso, ni siquiera está planteado algo así", España "siempre ha estado dispuesta a participar en aquellas fuerzas de mantenimiento de la paz que tienen un mandato claro". A modo de ejemplo esgrimió la misión Unifil, en Líbano, bajo mandato de Naciones Unidas, que hasta hace poco lideraba un general español, Aroldo Lázaro. En este sentido, ha recordado que "tenemos un despliegue militar muy importante" en la citada misión.

"Nosotros nunca escatimamos esfuerzos para aquello que pueda traer la paz", ha recalcado Albares, al tiempo que subrayaba que "cualquier paso que se dé tiene que ser para poder consolidar un alto el fuego de manera permanente, para poder reconstruir Gaza", y permitir que los palestinos gazatíes "puedan volver a tener una vida normal". También, dijo, para que permita empezar a dar pasos de la reconstrucción y de la implementación de la solución de dos Estados.

No obstante, lo que en estos momentos es urgente, según ha enfatizado, es alcanzar un alto el fuego que dé paso a la liberación incondicional de todos los rehenes, a la liberación también de detenidos palestinos y a la entrada masiva de ayuda humanitaria "que pueda poner fin a esta hambruna inducida": "Hoy es un día feliz para los palestinos en Gaza y para todos en Oriente Medio porque hoy se abre definitivamente un camino de esperanza que esperamos aquí en París, europeos y árabes, poder ir ensanchando", ha apostillado.

