Feijóo desautoriza a Ayuso y defiende el aborto "conforme a las leyes", que incluyen la obligación de una lista de médicos objetores

¿Qué ha dicho? El líder del PP se ha distanciado de la presidenta madrileña y sus polémicas palabras afirmado que garantizará "siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica".

Alberto Núñez Feijóo se distanció de las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre no cumplir con la ley que obliga a crear un registro de médicos objetores de conciencia. Feijóo aseguró que garantizará el acceso al aborto conforme a las leyes, destacando la importancia de la atención médica y psicológica adecuada. Aunque no mencionó directamente a Ayuso, sí criticó al Gobierno por no apoyar a las familias y fomentar la natalidad. Feijóo enfatizó la necesidad de políticas que permitan a las mujeres elegir libremente cuándo y cómo tener hijos, y acusó a Sánchez de utilizar a las mujeres como herramienta política.

Alberto Núñez Feijóo se desmarca de las polémicas palabras de Isabel Díaz Ayuso sobre que no tenga intención de cumplir la ley que obliga a crear un registro de médicos de objetores de conciencia en la Sanidad pública. El líder 'popular' ha destacado que "garantizará siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo conforme a las leyes".

Este jueves, en el pleno de la Asamblea de Madrid, Ayuso ha asegurado que la Constitución y varias declaraciones internacionales defienden la objeción de conciencia. "Hasta el Corán, que es su libro y el de sus amigos de Hamás, condena el aborto", afirma Ayuso, dejando claro que no va a hacer "una lista negra de médicos" y afirma que cada año "se aborta a 106.000 personas".

"En 10 años, desde que llegaron a la política en España, se ha abortado a un millón de personas, ¿quieren más? En la mayoría de casos se podía evitar. ¿Les parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar", ha sentenciado Ayuso ante el aplauso de su bancada.

Unas palabras que no comparte Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP ha asegurado, en un comunicado en sus redes sociales, que se posiciona a favor del derecho al aborto "conforme a las leyes", por lo que está a favor de la ley que obliga a crear un registro de médicos de objetores de conciencia, la cual Ayuso no tiene intención de cumplir: "Sobre el aborto, mi posición es clara y conocida. Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes".

No obstante, el 'popular' no ha hecho ninguna referencia directa a la presidenta madrileña y ha preferido atacar al Gobierno: "Volver 50 años atrás es meter miedo a la gente con bulos sobre falsas prohibiciones del aborto y no hacer nada por las miles de mujeres que hoy quieren tener un hijo y no pueden, entre otras cosas porque un Gobierno corrupto se ha gastado el dinero en prostitución en lugar de ayudar a los jóvenes a prosperar y poder construir una familia".

"Lo que está en riesgo es que las familias puedan tener los hijos que desean porque el Gobierno no les ofrece las condiciones para hacerlo. El verdadero debate que España necesita es sobre natalidad, conciliación y futuro. Si queremos un país con oportunidades, debemos apoyar a quienes quieren formar una familia. Impulsaré medidas para que ninguna mujer renuncie a ser madre por motivos económicos, laborales o de vivienda. La política debe estar al servicio de la libertad real de elegir cuándo y cómo tener hijos", ha añdido.

Para concluir, Feijóo ha apuntado que "Sánchez no defiende a las mujeres", sino que "las utiliza". "Las convierte en su último salvavidas político y eso es inmoral", ha concluido su comunicado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.