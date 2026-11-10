El arzobispo de Toledo pide esclarecer las causas de la tragedia de Urda y que no se repita

Los detalles La catedral de Toledo ha acogido a los reyes, autoridades, supervivientes y familiares de las 69 personas que murieron en la última tragedia ferroviaria en España, en el accidente de Urda, para celebrar una misa funeral por su recuerdo.

En la catedral de Toledo se celebró una misa funeral en memoria de las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda. El arzobispo Francisco Cerro Chaves instó a esclarecer las causas del suceso, asumir responsabilidades y garantizar justicia para los familiares, además de evitar futuras tragedias. Durante la ceremonia, a la que asistieron los reyes y numerosos representantes del Estado, Cerro Chaves elogió la labor de los servicios de emergencia y destacó la necesidad de trabajar por la seguridad y el valor de la vida humana. A los familiares, les aseguró que no están solos y pidió que la tragedia haga a la sociedad más humana.

En la catedral de Toledo se ha celebrado en la tarde de este martes una misa funeral en recuerdo de las 69 personas que murieron en la última tragedia ferroviaria en España, en el accidente de Urda. Allí, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha aprovechado la homilía para pedir que "se esclarezcan las causas, se asuman las responsabilidades que correspondan, se repare en justicia a los familiares de las víctimas y se pongan todos los medios necesarios para que nunca vuelva a ocurrir otra tragedia" como la sufrida.

"La memoria de quienes han perdido la vida nos exige trabajar por la seguridad y por el valor de cada vida humana", ha afirmado Cerro Chaves, quien también ha reclamado que la "unidad y la solidaridad" vividas por este accidente se traduzca "en un compromiso firme" para que se asuman dichas responsabilidades y los familiares tengan justicia.

Durante la misa en la Catedral de Toledo, a la que asisten los reyes, numerosos representantes de diversas instituciones del Estado y unos 150 familiares de víctimas y heridos, Cerro Chaves ha reconocido el trabajo de los servicios de emergencias, profesionales sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, voluntarios, y de todos los que respondieron "con generosidad ante esta tragedia".

"No tenemos palabras suficientes para aliviar tanto sufrimiento", ha dicho con el corazón "profundamente herido" Cerro Chaves, quien ha explicado cómo el accidente de Urda ha dejado en las familias, en los pueblos y en toda la sociedad "un dolor difícil de integrar". Y se ha dirigido a los familiares que han perdido a sus seres queridos: "Sabemos que detrás de cada vida arrebatada hay una historia de amor, una familia, unos proyectos, unas ilusiones y tantos momentos compartidos que ahora se convierten en recuerdo". "Hay abrazos que han quedado pendientes, palabras que no han podido decirse y ausencias difíciles de llenar", ha continuado.

Ha dicho a los familiares que, aunque ninguna palabra puede sustituir la presencia de los que han perdido, y que las ausencias dejan preguntas "muy difíciles de responder", no deben sentirse solos: "No estáis solos".

Por último, ha pedido que esta tragedia no haga a la sociedad más indiferente, sino más humana.

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