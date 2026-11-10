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Las otras huelgas generales antes del 11N: de protestar contra las reformas de Aznar, Rajoy o Zapatero a rechazar los recortes de Rajoy

Los detalles España ha celebrado una huelga general una decena de veces, pues casi todos los presidentes han vivido una. Pero la de 1988 es la más recordada por su éxito rotundo y por conseguir frenar el plan de empleo juvenil que lo precarizaba.

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Casi 14 años han pasado desde la última huelga general en España. La de 2012 fue la segunda que afrontó el Gobierno de Mariano Rajoy en ocho meses como rechazo a sus recortes. España ha parado durante 'todo un día' diez veces desde la primera que se celebró en junio de 1985, con Felipe González en Moncloa.

Casi todos los presidentes han tenido su propia huelga. Le hicieron dos Adolfo Suárez y cuatro a Felipe González. Sin embargo, la huelga general de 1988 es la más recordada por su éxito rotundo. Paró el país contra el plan de empleo juvenil que lo precarizaba y consiguió que González diera marcha atrás. También, en 24 horas hizo que el consumo eléctrico descendiese un 34%.

La huelga de 2002 respondió a un decretazo de José María Aznar que forzaba a los parados a aceptar ofertas de empleo no ajustadas a su currículum. Años después, el Constitucional sentenció que debía haber sido un decreto ley.

Sin olvidar la de 2010. En esta ocasión, la huelga general clamaba contra José Luis Rodríguez Zapaterto por abrir la puerta al despido con 20 días por causas económicas. En 2012, Rajoy lo generalizó con su reforma laboral famosa por su abaratamiento del despido y se convocaron dos huelgas que no hicieron recapacitar al Ejecutivo.

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