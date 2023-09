El 24 de julio, solo unas horas después de conocer el resultado electoral, Alberto Núñez Feijóo contactó por primera vez con el PNV. Ese mismo día recibió, por teléfono, el primer "no"a su hipotética investidura.

El segundo llegó dos semanas después. Un mensaje, vía Twitter, intentando zanjar posibles especulaciones, recordando que el día 24 de julio la formación "fijó su posición con meridiana claridad" y "refrescaban la memoria" a quienes construían "una realidad alternativa".

El 21 de agosto Aitor Esteban se reunió con el rey y le trasladó exactamente lo mismo. El escollo del partido vasco tiene que ver con que el PP también necesita y suma a Vox en sus cuentas, y ellos se declaran incompatibles con el partido de extrema derecha.

"Lo hemos venido diciendo en campaña, durante meses y años, que nosotros en una combinación en la que entre Vox no íbamos a participar", explicó Aitor Esteban en una entrevista en la 'Cadena Ser' tras su cita con Felipe VI.

Un "no" rotundo que el Partido Nacionalista Vasco ha seguido reiterando desde que, un día después, el rey propusiera al presidente del Partido Popular como candidato a la investidura. "No vamos a posibilitar esa investidura porque creemos que la ultraderecha no es un partido democrático", decía de nuevo, esta vez en Al Rojo Vivo.

Lo ha dicho por activa: "En una investidura con Vox no vamos a participar", dejó claro Esteban. Y por pasiva, en palabras de Andoni Ortuzar: "Le hemos dicho que 'no' unas cuántas veces, pero él insiste y tiene legitimidad para hacerlo".

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha confirmado este lunes que el presidente de su partido, Andoni Ortuzar, mantuvo un encuentro con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el día 7 de septiembre. Este habría sido el penúltimo intento del 'popular'.

Esteban ha detallado que Ortuzar y Feijóo mantuvieron una conversación telefónica la semana pasada ."Llamó Feijóo para tratar diversos temas", ha dicho, pero también ha revelado que "hacia el día 7" ambos celebraron una entrevista 'cara a cara'.

Más de una decena de veces en solo dos meses. La última insistencia ha tenido lugar este lunes, cuando Aitor Esteban se ha reunido con Cuca Gamarra. Sin sorpresa, Feijóo se ha llevado otro "no" por respuesta. Esteban ha ratificado que "no hay margen" para una investidura de Feijóo porque el PNV no va a participar en una "conjunción parlamentaria que precise de los votos de Vox".