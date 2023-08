El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este lunes que el apoyo sin condiciones de Vox para facilitar la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "cambia la situación", "facilita" y "da luz verde a una posible investidura del PP". Además, ha dejado ver que el objetivo de los 'populares' ahora es conseguir los apoyos que le quedan y presiona sin éxito al PNV para que facilite un gobierno en solitario del partido: "Las circunstancias han cambiado para los que se posicionaron al principio".

Así lo ha trasladado Bendodo este lunes en una entrevista en 'COPE'. Asimismo, el dirigente 'popular' ha vuelto a insistir en que "a día de hoy, el PP tiene más apoyo para una investidura que el PSOE". Así, se mostró convencido de que el PP contará también con el apoyo de Coalición Canaria y de UPN. "No tengo ninguna duda", ha señalado en referencia al apoyo de estos partidos. "Son dos partidos que tienen muy buena relación y están llegando a acuerdos muy importantes para las Islas Canarias", ha destacado, y ha señalado que cree que "esa buena relación va a facilitar el apoyo" ante una investidura.

La posición de Génova es insistir en que ellos tienen más posibilidades después del giro de Vox de este domingo. En un comunicado, la formación ultraderechista ha propuesto al PP el apoyo a "una mayoría constitucional" con el objetivo de evitar que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, gobierne con EH Bildu, ERC y Junts. En todo caso, ha abogado por "normalizar" los pactos con Vox, garantizando que el PP puede hablar con "todos", y también "poner límites".

"Hay que normalizar, tener la capacidad de hablar y pactar con todos y poner límites", ha afirmado. Tras señalar que PP y Vox son dos partidos diferentes, ha apuntado que la formación de Santiago Abascal respeta la Constitución y, por tanto, es "constitucional". "Respetamos a todas las fuerzas, pero cada uno tiene sus principios y no coincidimos en todo", ha añadido.

"Esto facilita y cambia las cosas", ha asegurado Bendodo sobre este comunicado, y ha añadido que "da luz a una posible investidura del PP en las elecciones, ya se dio un paso importante". "Las reglas del juego han cambiado. El PP quiere un gobierno del partido que ha ganado y en solitario... Ayer se dieron pasos para que el partido que ganó, Feijoo sea presidente del gobierno", ha expresado.

A día de hoy, sostiene Bendodo, el "PP tiene más apoyos para la investidura que el PSOE y Sánchez". "El PP tiene 170 síes y está trabajando para conseguir los de Coalición Canaria y UPN. Sánchez tiene 121 escaños y los 30 de Sumar" , ha indicado.

Presiones a PNV, que se mantiene en el 'no'

Para conseguir, además, el apoyo del PNV, el dirigente popular no ha descartado darle un puesto en la Mesa del Congreso. "No renunciamos a ninguna batalla. El PP tiene la capacidad de hablar con todos y pactar con casi todos. Hemos pactado no solo con Vox, también con el PSOE, el PNV", ha argumentado el coordinador general, y ha definido al PP como "un partido de amplio espectro, con capacidad de pactar a izquierda y derecha".

Sin embargo, fuentes de PNV han asegurado a laSexta que no piensan moverse del 'no' y remiten a las palabras del presidente de los nacionalistas vascos, Andoni Ortuzar, tras el 23J. En esas declaraciones, Ortuzar aseguró que es "imposible" que pacten con Feijóo.

También en redes sociales, la formación vasca ha señalado que el 24 de julio "el Euzkadi Buru Batzar fijó su posición con meridiana claridad. Y que, "ante el intento de algunos actores políticos y mediáticos, tanto en Euskadi como en España, de construir una realidad alternativa, estiman oportuno y conveniente" recordarlo.