El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP y nuevo presidente del Senado, Pedro Rollán, ha solicitado este sábado el apoyo del PNV de cara a una hipotética investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el objetivo de crear un Gobierno liderado por el partido que "ha ganado una cita electoral tras otra" en los últimos meses y que tiene "cada día más apoyo" entre la ciudadanía.

Ha expresado que los vascos "deberían darle una pensada" a su posición. "El Partido Nacionalista Vasco prestó su apoyo en no pocas ocasiones al Partido Popular", ha recordado el senador. "Por lo tanto, por supuesto que solicitamos el apoyo del PNV", ha incidido durante una comparecencia en Cádiz.

Rollán insiste en que Feijóo intentará ser investido por "legitimidad": "Tiene la responsabilidad y obligación de intentar conseguir los apoyos suficientes para proponer" su investidura, ha insistido. Ha recordado que Feijóo fue quien ganó las elecciones generales del pasado 23 de julio, al alzarse el PP como fuerza más votada con 137 escaños frente a los 121 del PSOE y ha expuesto que "a día de hoy" los populares mantienen el apoyo de "al menos entre 171 o 172 escaños", en alusión a la suma de PP, Vox, UPN y Coalición Canaria.

Por otra parte, ha lamentado que se permitan las lenguas cooficiales en el Congreso al entender que se trata de una "cortina de humo" para tapar la amnistía y critica los pactos del PSOE con formaciones independentistas. Ha recriminando al PSOE que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sea "la mano que mece la cuna" de los socialistas. "Los españoles no conciben, no entienden, están sorprendidos y no pocos irritados, al ver que un señor que reside en Waterloo es la mano que mece la cuna del Partido Socialista", ha criticado, como puede observarse en el vídeo superior.