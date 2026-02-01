Venezuela celebra la liberación de presos políticos con emoción y esperanza: "Lo que le pasa a uno, nos duele a todos"

Los detalles Entre ellos se encuentra Luis Guillermo, quien después de 17 meses en el Helicoide, pudo reencontrarse con su esposa e hijos.

En Venezuela, la liberación de presos políticos ha generado una mezcla de alegría y cautela entre familiares y amigos. Luis Guillermo, tras 17 meses en prisión, se reunió con su familia, simbolizando la esperanza de muchas familias que esperan noticias de sus seres queridos. Aunque estas liberaciones traen alivio, la incertidumbre persiste para quienes aún esperan. La diputada María Corina Machado celebró las excarcelaciones, viéndolas como un paso inicial hacia cambios en la región, incluyendo Cuba y Nicaragua. Este proceso ha creado un ambiente de emoción, pero también de expectativa por una justicia plena y seguridad para todos.

En Venezuela, familiares y amigos celebran con alegría contenida las recientes liberaciones de presos políticos tras largos meses de encierro. Entre ellos se encuentra Luis Guillermo, quien después de 17 meses en el Helicoide, pudo reencontrarse con su esposa e hijos.

Tras la salida, los abrazos y las lágrimas fueron la muestra más clara de la emoción que se vivió en las puertas de la prisión. Luis había sido condenado a 30 años por cargos de conspiración y terrorismo, considerados arbitrarios por sectores de la oposición.

Su caso simboliza la espera de muchos otros familiares que acampan frente a centros de detención para conocer el paradero y la situación de sus seres queridos. "Lo que le pasa a uno, nos duele a todos. Queremos que todos sean libres de una vez y para siempre", declaraban algunos de ellos.

Aunque la excarcelación de algunos presos trae alivio y felicidad, quienes llevan más tiempo esperando noticias siguen angustiados y con incertidumbre. Las familias mantienen la vigilancia frente a las cárceles, esperando saber si sus hijos o seres queridos están entre los liberados.

Los que han podido reencontrarse describen la experiencia como un momento de alivio y unión familiar, mientras que los que aún esperan mantienen la esperanza de que las medidas de libertad se amplíen y que la separación termine pronto.

Desde la oposición, la diputada María Corina Machado celebró las liberaciones, aunque advirtió que esto es solo un paso inicial. Según sus palabras, la libertad de los presos políticos en Venezuela podría abrir la puerta a cambios similares en otros países de la región, mencionando a Cuba y Nicaragua como ejemplos donde la lucha por la democracia y la justicia continúa.

