Graves disturbios en Turín tras una manifestación: al menos 29 agentes heridos, uno de ellos por un martillazo

Una manifestación que comenzó de forma pacífica en la ciudad italiana de Turín terminó derivando en una violenta batalla campal que dejó al menos 29 agentes heridos, varios detenidos y cuantiosos daños materiales.

Los disturbios se produjeron durante una protesta contra el desalojo del centro social Askatasuna, cuyo nombre significa "libertad" en euskera. Según fuentes policiales y medios italianos, alrededor de 15.000 personas participaron inicialmente en la marcha.

Sin embargo, la situación se descontroló cuando un grupo de manifestantes comenzó a protagonizar actos violentos contra las fuerzas de seguridad. Uno de los episodios más graves tuvo como víctima a un agente de Policía de 22 años, identificado como Alessandro Calista.

Varios individuos rodearon al agente, lo redujeron en el suelo y lo golpearon, además, egún las informaciones disponibles, fue "cosido a patadas" y uno de los agresores llegó incluso a atacarlo con un martillo.

Calista sufrió múltiples contusiones y una herida en el muslo izquierdo provocada por el golpe del martillo. Asimismo, fue trasladado al hospital, donde recibió atención médica.

De acuerdo con las autoridades, dos de los presuntos agresores han sido detenidos e identificados en relación con este ataque. Los manifestantes lanzaron petardos y fuegos artificiales contra los agentes, mientras la Policía italiana respondió con cargas y gases lacrimógenos para tratar de dispersar a la multitud.

En medio del caos, cualquier objeto se convirtió en un proyectil: barras de metal, piedras y otros elementos fueron arrojados contra los efectivos policiales. Las imágenes difundidas muestran a un manifestante golpeando con una barra metálica un coche patrulla, además de contenedores incendiados y un furgón policial envuelto en llamas.

Las autoridades continúan investigando los sucesos y no se descartan nuevas detenciones, mientras el debate sobre los límites de la protesta y la violencia callejera vuelve a ocupar el centro de la actualidad política en Italia.

