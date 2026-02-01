Desastre natural en Argentina: la Patagonia arde sin control mientras Milei lo da todo en un concierto de su expareja

Los detalles El Gobierno argentino declaró el pasado viernes la emergencia por fuego. Solo en el mes de enero se han quemado 45.000 hectáreas.

La Patagonia argentina enfrenta un desastre natural debido a incendios descontrolados desde enero, generando frustración entre los vecinos que acusan al Gobierno de Milei de abandono. El presidente ha sido criticado por no visitar la región afectada y, en cambio, asistir a un concierto de su exnovia, lo que ha indignado a muchos argentinos. En Buenos Aires, las protestas demandan subsidios y apoyo para las familias evacuadas. Se culpa a un cambio legal que permite cambiar la actividad productiva tras un incendio, lo que, según la oposición, facilita negocios inmobiliarios. El Gobierno ha declarado la emergencia por fuego tras la quema de 45.000 hectáreas en enero.

La Patagonia argentina arde sin control, lo que supone un enorme desastre natural. Los incendios comenzaron a principios de enero, ante la impotencia de los vecinos, que se sienten abandonados por el Gobierno de Milei. "El presidente no ha aparecido por aquí. Solo ha subido una foto con IA dándole la mano a los brigadistas", ha denunciado un joven.

De hecho, a pesar de la gravedad de los fuegos, el presidente argentino se subió a un escenario para cantar con su exnovia en lugar de visitar la región, lo que ha despertado la indignación de muchos argentinos. A las puertas del concierto de su expareja, varias personas esperaron al presidente de Argentina para expresar su enfado por su gestión de la crisis.

También ha habido protestas en Buenos Aires, donde han denunciado que "no hay subsidios, exenciones, ni apoyos para las familias que están evacuadas".

Los afectados apuntan a que tantos incendios tienen una razón: un cambio en la ley que explicaba así el portavoz de Milei: "Se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 o 60 años tras un incendio".

Según la oposición, solo tiene un objetivo: "Buscaron derogar una ley que impedía que ante los incendios producidos intencionalmente, se puedan vender las tierras y hacer negocios inmobiliarios, como ha sucedido".

Por su parte, el Gobierno declaró este viernes la emergencia por fuego, después de que se hayan quemado 45.000 hectáreas solo en el mes de enero.

