Trump vuelve a perder el deseado Nobel de la Paz frente a una defensora de los derechos humanos y que acusa de genocidio a Israel

Entre líneas Navi Pillay ha bromeado con "compartir" con Trump el Nobel de la Paz, como hizo el año pasado María Corina Machado.

Navi Pillay, defensora de los derechos humanos y exjueza de la Corte Penal Internacional, ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Esta decisión del Comité Nobel envía un mensaje contrario a las políticas de Donald Trump, quien ha mostrado frustración por no recibir el premio. Pillay ha dedicado su carrera a condenar crímenes de guerra, mientras que Trump es conocido por sus polémicas en conflictos bélicos. La premiación tampoco ha sido bien recibida por Israel, que critica a Pillay por sus investigaciones sobre el genocidio en Gaza. En respuesta, el Gobierno de Trump ha impuesto sanciones contra la Corte Penal Internacional.

Defensora de los derechos humanos, persecutora de los crímenes de guerra y jueza de la Corte Penal Internacional. Es parte del curriculum de la ganadora del Premio Nobel de la Paz de este año: Navi Pillay. Es significativa esta decisión del Comité Nobel porque manda un mensaje directo: hay que premiar todo lo contrario a lo que representa Donald Trump.

El presidente estadounidense ha acabado frustrado y enrabietado por segundo año consecutivo. "Bueno, la última vez se lo dieron a una joven, una persona fabulosa. Y ella dijo que no se lo merecía, que yo era quien se lo merecía. Y me lo dio a mí", ha declarado el republicano, que recibió el premio de forma simbólica de manos de la ganadora, María Corina Machado.

Tan previsible era su reacción que la propia ganadora ha ironizado: "Si seguís aplaudiéndome tan fuerte, terminaré compartiéndolo con Trump", ha bromeado la jueza sudafricana.

Lo opuesto al republicano

Entre sus méritos para merecerlo está que ha dedicado toda su carrera a defender los derechos humanos, mientras que Trump destaca más por perseguirlos.

Pillay condena los crímenes de guerra y fue jueza de la Corte Penal Internacional. También presidió la comisión de investigación de la ONU que concluyó que Israel comete genocidio en Gaza. Trump, sin embargo, entra en guerras o intenta hacer negocio de las que, según él, acaba. Como el resort turístico en el que pretende convertir Gaza.

Por todo esto, la ganadora del Nobel tampoco le ha gustado a Israel. "Si existiera un premio a las mentiras, el odio y las calumnias, Navi Pillay. Sería la gran favorita. Un premio para legitimar el odio y los prejuicios contra Israel", ha dicho el Gobierno de Netanyahu.

Como respuesta al Comité del Nobel, este mismo viernes el Gobierno de Trump ha impuesto sanciones contra la Corte Penal Internacional, una institución a la que Washington no reconoce y para la que, casualmente, trabajaba Pillay.

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