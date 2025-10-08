Trump viajará el domingo a Oriente Medio si la negociación entre Israel y Hamás va bien

¿Por qué es importante? El presidente Donald Trump celebra que "prácticamente todos" los países árabes y musulmanes estén involucrados en las negociaciones. "Nunca había sucedido antes y nuestra negociación final es con Hamás", ha dicho.

Donald Trump ha anunciado su posible viaje a Egipto este fin de semana, condicionado al avance de las negociaciones entre Israel y Hamás para un alto el fuego en Gaza. Según Trump, su desplazamiento dependerá de la proximidad de un acuerdo, y ha destacado la participación de un "gran equipo" de negociadores estadounidenses. Además, ha reconocido el papel de los negociadores del otro lado y ha celebrado la implicación de "prácticamente todos" los países árabes y musulmanes en las conversaciones. El plan de paz de Trump cuenta con el apoyo de Benjamin Netanyahu, aunque con reservas respecto a la creación de un Estado palestino. Los mediadores árabes han dado de plazo hasta el viernes para firmar la primera fase del acuerdo.

Si las negociaciones entre Israel y Hamás, que se están desarrollando en Egipto, dan sus frutos, Donald Trump viajará hasta allí. Así lo ha anunciado en la tarde del miércoles el propio presidente de Estados Unidos, asegurando que se desplazará este fin de semana a Oriente Próximo si ve cerca la posibilidad de una firma de un alto el fuego del Ejército de Benjamín Netanyahu sobre la Franja de Gaza.

"Quizás vaya allí a finales de semana, quizás el domingo, ya veremos", ha dicho Trump. "Saldremos probablemente el domingo, quizá el sábado, quizá un poco más tarde del sábado por la noche. Pero ese parece ser nuestro horario", ha declarado tras una reunión de su gabinete con su ya habitual tono que plantea más posibles que certezas, cuando ya se han cumplido dos años del inicio de la guerra.

Además, Trump ha asegurado que Estados Unidos tiene "un gran equipo allí, excelentes negociadores" y ha reconocido que, "lamentablemente, también hay excelentes negociadores del otro lado". "Pero hay muchas posibilidades de que las negociaciones avancen muy bien. Estamos tratando con Hamás y con otros muchos países", ha señalado.

Por ello, no ha dudado en celebrar que "prácticamente todos" los países árabes y musulmanes están involucrados en las negociaciones. "Nunca había sucedido antes. Nada parecido había sucedido antes. Y nuestra negociación final, como saben, es con Hamás", ha añadido. Por último, ha dejado claro que considera que "estamos muy cerca" de que "se haga realidad" la paz en la región.

Hay que recordar que el plan de paz ideado por Donald Trump fue apoyado públicamente por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Aunque no tardó en matizar que no respaldará la creación de un Estado palestino y que las tropas israelíes permanecerán desplegadas "en la mayoría" de Gaza.

Los países árabes que actúan de mediadores en Egipto han dado a Israel y Hamás hasta el viernes por la mañana para firmar la primera fase del acuerdo sobre Gaza, según ha declarado una fuente egipcia a 'Sky News Arabia'. Además,

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.