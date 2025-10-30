Un Trump con un lenguaje cada vez más bélico aumenta la tensión entre las grandes potencias nucleares

¿Por qué es importante? El presidente de Estados Unidos ha decidido desempolvar las pruebas nucleares tras 33 años en pausa utilizando como justificación la proliferación de estas armas en China.

Donald Trump ha anunciado su intención de reanudar los ensayos nucleares, aumentando así la tensión internacional. Aunque presume de haber reducido conflictos bélicos, su lenguaje se ha vuelto más agresivo. Trump considera las armas nucleares como su principal fortaleza militar, afirmando que Estados Unidos posee más que cualquier otra nación. Los ensayos nucleares estadounidenses se detuvieron en 1992, pero Trump planea reiniciarlos, justificando su decisión como respuesta a la proliferación de armas nucleares en China y Rusia. Estas acciones han puesto en alerta a Washington, mientras Trump busca demostrar su poderío nuclear.

Donald Trump presume de haber acabado con numerosas guerras, pero su lenguaje es cada vez más bélico. Ahora, ha anunciado que ha tomado la decisión de volver a realizar ensayos nucleares, aumentando así la tensión entre las grandes potencias.

Lo cierto es que cambiar el departamento de Defensa por el de Guerra debería habernos darnos algunas pistas de por dónde iría. Trump quiere enseñar músculo militar y sus armas nucleares son su joya de la corona. "Nosotros, ya sabes, tenemos más que nadie", ha llegado a señalar.

La última vez que Estados Unidos hizo una de estos ensayos fue en 1992. Desde entonces, 33 años, han dejado en pausa estas pruebas.

Ahora, Trump las quiere desempolvar utilizando como justificación que lo hace en respuesta a una proliferación de estas armas por parte de China. "Nos alcanzará en cuatro o cinco años", ha advertido.

También de Rusia, que sin probar con carga nuclear, ha presumido en los últimos días de nuevos ensayos con su torpedo capaz de portar cabezas nucleares.

Además, cuentan con un nuevo misil nuclear de crucero que, según aseguran los rusos, tiene un alcance "ilimitado" y es "indetectable" para los escudos de sus enemigos.

Una situación que ha puesto en máxima alerta a Washington y a un Trump que quiere alardear de su capacidad nuclear.

